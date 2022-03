Scaffali vuoti nei supermercati, arriva il razionamento: ecco dove e perchè

Razionamento nei supermercati: ecco quello che sta succedendo. Già due anni fa c’era stata una vera e propria psicosi da scaffali vuoti, e, purtroppo, in questi giorni la situazione si sta ripresentando. Anche se Federdistribuzioni ha assicurato che non esiste un rischio, in Italia, i cittadini sono nel panico. Il risultato? Diversi negozi vengono presi letteralmente d’assalto.

Quali prodotti sono aumentati di prezzo

C’è stato un grande aumento dei prezzi di alcuni prodotti:

Pane;

Verdura;

Carne;

Affettati;

Formaggi;

Frutta.

Questo, però, non significa che gli scaffali sono vuoti. Ci sono stati degli aumenti nei prezzi a causa dell’aumento dei costi del carburante e delle materie prime a seguito della guerra. Non solo: c’è la protesta degli autotrasportatori a causa del costo troppo altro della benzina: ciò porta delle spese elevate e il loro profitto diventa praticamente nullo. A ciò si aggiunge il fatto che l’Ucraina detiene circa il 60% delle esportazioni in Italia di olio di girasole (Kiev è il principale coltivatore del mondo di questa pianta).

Razionamento come unica alternativa

Al fine di evitare la possibilità di ritrovarsi senza prodotti, alcuni supermercati italiani hanno inserito dei limiti di acquisto per alcuni prodotti, e ciò vale tanto per i singoli quanto per i ristoranti. Purtroppo l’Italia ha dipeso per troppo tempo da altri Paesi per potercela fare da sola in breve tempo, perciò, al momento, il razionamento sembra l’unica soluzione.

Prodotti razionati

Questi sono i primi prodotti a esser stati razionati:

Zucchero;

Olio di semi di girasole;

Farina.

Ma a rischio sembrerebbero anche uova, latte e carne, questo perché il costo dei mangimi sta salendo vertiginosamente.

Razionamento prodotti: i supermercati interessati

Ecco, invece, i supermercati che hanno iniziato i razionamenti:

Eurospin , olio di semi di mais (max 2 pezzi a scontrino);

, olio di semi di mais (max 2 pezzi a scontrino); Mega (Treviso), olio di semi (max 2 pezzi a nucleo familiare);

(Treviso), olio di semi (max 2 pezzi a nucleo familiare); Coop.Fi (Caserta), olio di semi di girasole, zucchero e farina (max 4 pezzi per ogni carta socio).

