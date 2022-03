Scandalo al liceo Montale, spunta una chat su Whatsapp: oggi l’ispezione

C’è un nuovo elemento potrebbe dare una svolta alla vicenda che negli ultimi giorni ha travolto la neo Dirigente del liceo Montale di Roma. Sabrina Quaresima, 50enne neoassunta, è stata accusata di aver avuto una relazione con uno studente dell’ultimo anno, il 19enne A.S.

La Dirigente, che ha smentito tutto, per fare chiarezza sullla faccenda oggi dovrà parlare con l’ispettrice dell’ufficio scolastico regionale.

Presunta relazione studente e Dirigente: la chat su Whatsapp

Nella faccenda emergono tuttavia dei nuovi particolari a sostegno della presunta relazione tra il ragazzo e la Dirigente. Stando a quanto riportato dal Corriere, si tratterebbe di una chat whatsapp dove il giovane le faceva i complimenti. Entrambi poi si sarebbero spinti in confidenze più intime, molto distinti da quelle solitamente concesse tra uno studente e un Dirigente Scolastico.

La preside, spaventata dalle conseguenze che avrebbero potuto avere quelle conversazioni le avrebbe cancellate. Il ragazzo invece ha mantenuto gli screenshot sul proprio telefonino. Ora, proprio quelle frasi assumono un importanza cruciale per capire fino a che punto si fosse spinto il rapporto tra i due.

Intanto alcuni punti della vicenda rimangono lacunosi. Infatti se la Dirigente sostiene di aver avuto un rapporto cordiale con lo studente, quest’ultimo ha raccontato —prima agli amici poi a due stretti collaboratori della preside e infine ai genitori — di aver avuto una relazione sentimentale.

Cosa rischia la Dirigente

Allo stato attuale delle cose, molto dipende da come andrà l’incontro con l’ispettrice dell’ufficio scolastico. Tuttavia, considerando che la donna sta svolgendo il mese di prova come Dirigente Scolastico non è escluso che possa anche perdere il posto tornando a fare l’educatrice.

In altre circostanze invece avrebbe rischiato una multa fino a 500 euro e la sospensione dall’incarico per sei mesi. Nonostante la bufera il ragazzo, studente modello, continua ad andare a scuola regolarmente.