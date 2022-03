Roma. “Il tuo silenzio parla per te”, scandalo al Montale: scoperta relazione tra preside e alunno

Una preside e uno studente: questo è quanto accaduto in un liceo di Roma, nello specifico di parla del settimo miglior linguistico della capitale, il Montale. E’ qui che la donna, al suo primo anno di prova da preside, sembrerebbe aver avuto una relazione sentimentale con uno studente 18enne. La storia sarebbe cominciata verso dicembre, durante il periodo di occupazione della scuola, ma è emersa solo recentemente dopo che il ragazzo si è confidato con alcuni amici.

“Il tuo silenzio parla per te”, “La laurea in pedagogia l’hai presa troppo seriamente”, “Chi sa deve agire”: queste le scritte comparse sui muri della scuola, scritte che hanno iniziato a destare gli interrogativi di alcuni docenti. Così il personale scolastico, indagando, ha scoperto l’accaduto. Da lì il giovane è stato ascoltato anche dai collaboratori della dirigente (sia da solo che in presenza dei genitori). Sulla veridicità delle affermazioni ora indaga l’USR, c’è da dire, però, che nessuna smentita è arrivata dalla preside, almeno questo è quello che hanno riportato i docenti. Se il racconto è vero per la preside scatterà una sanzione disciplinare che potrebbe anche sfociare nel licenziamento.

Tutto è cominciato con alcune mail scambiate dalla dirigente scolastica e dal 18enne, un ragazzo molto brillante e con voti alti. La frequentazione, passata dalle mail ai messaggi e poi a uscite vere e proprie, è durata per circa un mese, poi il giovane l’ha interrotta. Il giovane, spiega, ha voluto interrompere perché sapeva di non poterle dare quel che voleva. Tra i messaggi che si sono scambiati, racconta sempre il ragazzo, ce ne sarebbero stati alcuni di cui la preside ha preteso la cancellazione. Potrebbero, però, essere recuperati.