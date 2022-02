Scatola nera obbligatoria su tutte le auto dal 6 luglio 2022: cos’è e come funziona la novità

Scatola nera. Una novità in arrivo per il mondo delle quattro ruote, che porterà ad un cambiamento significativo. Di fatto, come stabilito dal regolamento UE 2019/2144 in materia di sicurezza e protezione ambientale, dal 6 luglio 2022 ci sarà un cambiamento abbastanza netto.

La scatola nera obbligatoria

La scatola nera, in particolare, diverrà obbligatoria su tutti i veicoli omologati. L’obbligo in questione non si applicherà solamente alle auto, ma anche ai furgoni, camion e bus. Chi non è provvisto di scatola nera, dunque, non sarà costretto ad adeguarsi alle nuove direttive.

Novità per le quattro ruote in Italia

Se andiamo a vedere nel dettaglio, il regolamento stabilisce anche che dal 7 luglio 2024 le case automobilistiche dovranno immatricolare e commercializzare soltanto vetture dotate di black box. Dunque il cambiamento sarà attuato a monte, a partire dalle prossime produzioni future. Ma non è tutto, altri cambiamenti per il nostro Paese e la circolazione sono nell’aria. E’ stabilito che anche in Italia vengano rese obbligatorie la frenata automatica e l’adattamento intelligente della velocità (Intelligent speed assist).