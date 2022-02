Scioperi in programma a Febbraio 2022, tutte le date da segnare in calendario

Scioperi a Febbraio 2022, mese caldo sul fronte delle mobilitazioni sindacali. Giorni di protesta – soprattutto a Roma – contro il Governo e in particolare contro i provvedimenti riguardanti l’emergenza sanitaria, su tutti l’obbligo vaccinale per gli over 50 sul lavoro scattato ieri. Ma anche nei prossimi giorni sono diverse le iniziative di protesta segnalate. Vediamole.

Date scioperi in programma a Febbraio 2022

La prossima data da segnare in agenda è quella di venerdì 25 febbraio 2022. Per questa data è in programma uno sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore indetto dalle sigle Filt-cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Fna e Faisa-Cisal. Le modalità varieranno da Regione a Regione. A questo, sempre il 25 febbraio, si affiancherà un’altra mobilitazione, stavolta di 4 ore, organizzata dalle sigle SLM FAST-CONFSAL, sempre nel trasporto pubblico locale. Il 25 febbraio 2022 si ferma anche il settore aereo presso gli aeroporti di Milano Malpensa. Lo sciopero è in questo caso di 24 ore al quale si affiancheranno alcune specifiche iniziative da parte del personale delle compagnie aeree come KLM Royal Dutch Airlines e Air France.

Calendario scioperi marzo 2022

Anche marzo sarà un mese molto atteso per gli scioperi. Tra il 7 e l’8 infatti ci sarà un’altra mobilitazione nazionale con lo sciopero nazionale che interesserà le categorie del pubblico e del privato. Nei prossimi giorni saranno rese note ulteriori informazioni.