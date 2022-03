Sciopero della scuola oggi 25 marzo 2022: orari, lezioni a rischio e motivo della protesta

Sciopero scuola 25 marzo: oggi le lezioni sono a rischio? Nella giornata di oggi ci sarà uno sciopero nazionale indetto dai sindacati FLC, CGIL, ANIEF e SISA che coinvolgerà tutto il personale dirigente, ATA, docente ed educativo. Lo sciopero è rivolto al personale delle scuole pubbliche e private iscritte a quei sindacati, ma anche ai docenti universitari e ai formatori professionali. Vediamo maggiori dettagli.

Sciopero scuola 25 marzo: Friday For Future

Lo sciopero è stato indetto per effettuare una protesta nei confronti delle politiche del governo per quanto riguarda l’istruzione, ma anche contro la guerra e per il clima: infatti come data è stata scelta la stessa della manifestazione per il Friday For Future. Non solo in Italia: possono partecipare allo sciopero anche il personale che si trova all’estero, sia chi è di ruolo che precario. E’ stato invece revocato lo sciopero nazionale del personale dell’INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa).

Le motivazioni

Ma perché è stato indetto questo sciopero? Le motivazioni sono molteplici:

Protestare contro le politiche del governo per quanto riguarda l’istruzione (si contesta la mancanza di un’indennità di rischio Covid, la mancanza del rinnovo del contratto nazionale del lavoro e la riduzione degli alunni per classe);

Contro la guerra;

Per il clima.

Parla Marcello Pacifico, presidente ANIEF

“Abbiamo atteso fin troppo tempo. La nostra fiducia non è stata però ripagata: l’accorso sul rinnovo del contratto si basa su risorse insufficienti e quello sulla mobilità è addirittura peggiorativo rispetto al 2021; la gestione del personale in tempo di Covid si è poi trasformata in un vero accanimento contro i non vaccinati; per non parlare del reclutamento, che continua a non prevedere il doppio canale e la conferma di chi è stato assunto con riserva. Lo sciopero del 25 marzo servirà a ricordare tutto questo”, queste le parole di Marcello Pacifico, presidente Anief.

“Pace e disarmo” le parole d’ordine

“Alla minaccia di una guerra mondiale, infatti, si assomma una vera e propria ‘guerra climatica’, già in corso, per accaparrarsi materie prime e fonti di energia. La crisi e la dipendenza energetica si combattono massimizzando l’uso delle fonti rinnovabili e non riaprendo inquinanti ed obsolete centrali a carbone. Per questo, accogliendo l’appello di Fridays For Future Italia, partecipiamo convintamente allo Sciopero Globale per il Clima #PeopleNotProfit del prossimo 25 marzo, portando al centro della mobilitazione anche i temi della pace e del disarmo”, continuano Flc e Cgil.

