Sciopero Roma oggi 16 febbraio 2022, a rischio bus, metro, treni e tram: orari e fasce garantite

Sciopero Roma. In tutto il Bel Paese, per le giornate di ieri e di oggi è stato proclamato uno sciopero nazionale. In particolare, ieri da SOL-COBAS, mentre per oggi anche da FISI, che in realtà lo aveva indetto per entrambe le giornate di 15 e 16 febbraio. Parliamo, ovviamente, di due scioperi nazionali generali che hanno interessato ed interesseranno anche il settore trasporti, con metro, bus, tram e treni a rischio cancellazione.

Sciopero a Roma indetto dalla FISI

Dopo quello andato in scena nella giornata di ieri, la sigla Sindacale FISI ha proclamato invece lo sciopero generale nazionale anche per oggi, 16 febbraio 2022, come prolungamento delle proteste. L’iniziativa ha l’obiettivo di remare contro le politiche governative attuate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Non si sa bene al momento quanti siano effettivamente gli operatori che hanno aderito alla protesta odierna, dato che le sigla sindacale che l’ha indetta raccoglie molti meno iscritti risputò alle confederali CGIL, CISL e UIL (che a loro volta hanno già in previsione uno sciopero dei trasporti la prossima settimana tra il 23 e il 25 febbraio).

Dove informarsi sulle corse Al fine di escludere possibili disagi per coloro che dovranno viaggiare in taxi o in autobus, meglio informarsi preventivamente attraverso i soliti canali ufficiali: sito web, app e profili social di ciascuna azienda dei trasporti (Tranitalia, Italo, Trenord, ATM a Milano, ATAC a Roma, ecc.). Eventuali ritardi o cancellazioni delle corse saranno certamente comunicati anche nelle stazioni o alle fermate. Non resta che rimanere informati e attendere le prossime informazioni sugli scioperi più pregnanti sono in programma per la settimana prossima.