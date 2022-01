Sciopero Roma venerdì 14 gennaio 2022: a rischio bus, metro, tram e treni, orari e fasce di garanzia

Sciopero Roma venerdì 14 gennaio 2022. Si ferma il trasporto pubblico nella Capitale con corse dei bus, metro, tram e treni a rischio. Si tratta di una mobilitazione che investirà in realtà tutta Italia ed è voluta da diverse sigle Sindacali (Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Fna). Per tale motivo si preannuncia un venerdì da bollino nero per chi dovrà spostarsi con la rete dei mezzi pubblici.

Sciopero Roma venerdì 14 gennaio 2022: orari, a rischio rete Atac, Cotral e Roma TPL

Lo sciopero dei trasporti è stato indetto per 4 ore dalle 8.30 alle 12.30 di venerdì 14 gennaio 2022. Ma quali saranno le corse a rischio? Per ciò che riguarda Roma e il suo hinterland la mobilitazioni riguarderà tutte le compagnie del trasporto e dunque Atac, Roma Tpl e Cotral. Dunque bus, metro e tram potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento da parte di Atac mentre non interesserà il servizio delle linee S.

Fasce di garanzia, non garantiti servizi scale mobili, ascensori

Il servizio sarà garantito sino alle ore 8.30 dall’apertura consueta delle corse rende noto Atac. Poi, fino alle ore 12.30 le corse non saranno garantite sull’intera rete. Alle ore 12.30 è prevista la ripresa del servizio. Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metro-ferroviaria Atac che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Possibili riduzione di orario inoltre per le attività al pubblico di Roma servizi per la Mobilità, ad esempio per lo sportello permessi di piazzale degli Archivi, all’Eur, e per il contact center infomobilità 0657003. Potrebbero inoltre non essere garantiti i servizi del check point bus turistici di Aurelia e del box informativo di Termini (qui i dettagli).

Sciopero Roma venerdì 14 gennaio 2022: le informazioni in tempo reale

Per conoscere lo stato in tempo reale del servizio le singole aziende comunicheranno sui propri canali ufficiali eventuali aggiornamenti. Atac sul proprio sito e canali social, così come Cotral, informeranno i viaggiatori sullo stato delle corse.

Le motivazioni dello stato di agitazione

Per ciò che riguarda le motivazioni dello sciopero, proprio ad una manciata di giorni dall’estensione del super green pass per l’appunto anche ai trasporti, i Sindacati fanno sapere che riguardano il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Gli ultimi due scioperi (marzo e giugno 2021) avevano fatto registrare un’adesione di circa il 40%.