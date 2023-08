“Se non finite i lavori..”, è apparso per le strade di Roma: cartello esilarante

“Se non finite i lavori…”, il cartello apparso per strada a Roma dal suggerimento piuttosto esilarante. Una minaccia che di certo non è passata inosservata.

Ormai non si finisce mai di rimanere stupidi da quanto accade giorno dopo giorno. Ne è l’esempio quanto accaduto in questi giorni a Roma, dove tra le strade della capitale è comparso un cartello con su un messaggio davvero esilarante.

Pare che si trattasse di una lamentela riguardo il malfunzionamento pubblico e nello specifico contro alcuni lavori a quanto pare iniziati e mai terminati. Vediamo di cosa si tratta.

Cartello esilarante apparso davanti ad una buca

Particolare e di certo un messaggio che non è passato inosservato quello che è apparso in questi giorni tra le vie di Roma. Un cartello contro il malfunzionamento pubblico, riguardante alcuni lavori iniziati e mai terminati.

La gente è ormai stanca di dover fare i conti con i disservizi della città e di conseguenza non si nasconde più, lasciando dei cartelli a destra e sinistra nella speranza che prima o poi le cose possano risolversi.

E’ proprio questo quello che è accaduto qualche giorno fa ad esempio in un noto condominio in un quartiere della città. Un condomino stanco di dover “subire” il forte odore all’interno dell’ascensore ha lasciato un cartello all’interno.

Il condomino ha invitato tutti i suoi condomini a lavarsi per evitare di lasciare il forte odore all’interno dell’ascensore. Un cartello che ha fatto parecchio discutere, sicuramente ma anche ha anche lasciato tutti i condomini senza parole.

Adesso è stata la volta invece di un cartello apparso per strada, proprio davanti ad una buca. Molti sono stati coloro che lo hanno fotografato e lo hanno condiviso sui social, lamentando così il fatto che sempre più spesso certi lavori vengono iniziati e mai terminati. Non è di certo un problema tipico della Capitale, ma sono sempre di più le persone che si lamentano di questo, da Nord a Sud.

Buca di grandi dimensioni lasciata li per oltre 5 mesi

In una delle strade principali di Roma ci sarebbe una buca ormai da diversi mesi, che non sarebbe stata mai riparata. I cittadini romani hanno manifestato il loro pensiero e lo hanno fatto in modo piuttosto concreto e diretto, con un cartello lasciato in strada.

Questo cartello non è passato inosservato ed è stato appeso proprio davanti ad una grande buca che non è mai stata riparata.

Alcuni cittadini, stanchi di dover transitare in questa strada con questa buca, hanno suggerito un modo per utilizzarla visto che sempre li e nessuno ha intenzione di ripararla.

Purtroppo, a Roma così come in altre città d’Italia la situazione non è proprio idilliaca e talvolta alcuni lavori vengono accantonati e messi da parte. In una strada tra l’altro molto trafficata di Roma ci sarebbe una buca dalle dimensioni davvero esagerate e questa potrebbe diventare molto pericolosa.

Il personale addetto ai lavori, per evitare il peggio avrebbe circondato la buca con delle transenne, indicando appunto il pericolo. Proprio per questo motivo, per evitare il peggio, questa buca sarebbe già dovuta essere riparata o quanto meno coperta, ma questo non è accaduto.

Non sappiamo le motivazioni per cui questa buca non è stata riparata, se si è trattato solo di problemi a livello amministrativo o mancanza di fondi e dunque problemi finanziari e di budget.

Il messaggio all’interno del cartello

Il cartello che è apparso sulle transenne che circondano la buca, è stato affisso da alcuni residenti piuttosto stanchi e rivolto a chi non è riuscito a sistemare questa buca per oltre 5 mesi.

Così, è arrivato un suggerimento su come poter utilizzare questa buca. “Visto che dopo 5 mesi ancora non siamo riusciti a ripararla, potete utilizzarla come ce**o alla turca”. Un cartello comico che di certo non è passato inosservato e che è finito anche sui social.

In molti hanno commentato la foto apparsa su una nota pagina Instagram ed alcuni di questi sono stati commenti molto ironici. Chi lo sa, magari dopo la pubblicazione di questo cartello, riprenderanno i lavori e finalmente questa buca verrà riparata dopo ben 5 mesi. Staremo a vedere se così effettivamente sarà.