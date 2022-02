Sezze, pugnale con svastiche tedesche, coltelli e fucili in casa: arrestato 29enne

Questa notte i carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina hanno sorpreso un 29enne di Sezze in atteggiamento molto nervoso alla guida della sua automobile, tale da lasciar intendere che avesse qualcosa da nascondere. Dalle perquisizioni effettuate è emerso che l’uomo teneva in casa delle armi senza regolare porto d’armi: un fucile, tre coltelli e anche un pugnale con impresse svastiche tedesche. Il 29enne è stato arrestato.

Nervosismo durante una perquisizione: i sospetti

E’ arrivato di corsa quasi fino al posto di controllo sito nel Comune di Sezze, ma a circa una ventina di metri da esso ha arrestato bruscamente la sua auto, una smart. Il comportamento del conducente, un 29enne setino, ha insospettito i militari, che lo hanno così raggiunto e sottoposto a perquisizione. Il ragazzo aveva un atteggiamento nervoso, come se nascondesse qualcosa, comportamento che è rimasto anche una volta che la perquisizione ha dato esito negativo. Così i carabinieri hanno deciso di estendere il controllo anche alla sua abitazione: e qui hanno fatto una scoperta sconcertante.

Le armi abusive

Una volta giunti nella casa del 29enne i militari hanno scoperto che egli deteneva in modo non regolamentare due fucili, molte munizioni, tre coltelli a serramanico con lama di 18,5; 17 e 21 cm, un pugnale di 45 cm con svastiche tedesche impresse. I militai hanno così arrestato il giovane in flagranza di reato per detenzione abusiva di armi e munizionamento.