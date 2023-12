Simona Ventura, confessione inaspettata: dietro la corazza c’è un cuore

Continua l’avventura di Simona Ventura a Ballando con le Stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci si sta rivelando una grande esperienza di vita per l’ex showgirl. Finalmente sta iniziando a fidarsi delle persone ed aprirsi di più condividendo le emozioni che prova, ma anche le paure e i timori che ha.

Brutta caduta di Simona Ventura a “Ballando con le Stelle”

Durante le prove due giorni fa Simona, mentre ballava con il suo partner Samuel Peron sulle note di “Should I Stay or Should I Go”, si è letteralmente schiantata al suolo e si è infortunata. Ciò però non le ha impedito di esibirsi e di continuare a ballare. Grande spavento sia per Milly Carlucci che per i figli della Ventura che erano presenti in studio per sostenere ed applaudire l’amata madre. Non è la prima caduta per la Ventura nei panni di ballerina per il noto show della RAI, ma è davvero un miracolo che non si sia fatta molto male visto la bruttissima caduta che ha preso.

La trasmissione Ballando con le Stelle sta davvero cambiando il carattere della famosa ex conduttrice e showgirl che ha confessato di sentirsi più serena, più fiduciosa nel prossimo e più motivata. Non è la donna di ghiaccio che tutti sono abituati a descrivere, ma una persona dal cuore tenero e dotata di grande dolcezza ed empatia.

I problemi del passato sono un brutto ricordo

Siamo stati abituati a sentire le peggiori cose su Simona Ventura: dai problemi in tribunale con l’ex marito Stefano Bettarini ai debiti allo Stato Italiano per circa 500mila euro (secondo le informazioni rivelate dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona).

Diventata famosa per la sua partecipazione a Miss Italia, SuperSimo è stata uno dei volti più amati della televisione italiana. Tra gli anni ’80 e gli anni ’90 ha preso parte a numerose trasmissioni televisive importanti come: Mai dire gol della Gialappa’s Band, Scherzi a parte, Festivalbar 1997, Gli indelebili ’99, Comici e Le iene.

Nonostante Fabrizio Corona abbia descritto in passato come “disastrosa”la situazione economica della conduttrice, il suo patrimonio sarebbe cospicuo vista la lunga carriera televisiva, ma anche le partecipazioni a diversi reality quali L’Isola dei Famosi, Temptation Island VIP, The Voice of Italy e Fenomeno Ferragni, senza contare quella a Ballando con le Stelle di quest’anno.

Da oltre 5 anni fa coppia fissa con Giovanni Terzi e presto convoleranno a nozze. Anche il compagno sta partecipando alla trasmissione Ballando con le stelle, ma in coppia con Giada Lini.

Nel privato c’è grande dolcezza e complicità tra loro due che amano chiamarsi Patatino e Patatina. Sembra finalmente andare tutto a gonfie vele nella vita di Simona Ventura.