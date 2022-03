Sondaggi politici, orientamento di voto e percentuali partiti: PD e Lega in calo, in ripresa M5S e Italia Viva

La guerra in Ucraina sta monopolizzando anche la nostra politica? Secondo l’ultimo sondaggio politico non sta andando come molti si aspettavano. Infatti, il sondaggio di Swg, realizzato il 28 Marzo e reso pubblico dal Tg La7, vede in netto calo il Pd e la Lega, Fratelli d’Italia in flessione e in ripresa il Movimento 5 stelle e Italia viva, anche se Renzi continua a rimanere sotto il 3%. Secondo quest’ultimo sondaggio, la guerra in Ucraina in qualche modo sta monopolizzando l’intero dibattito politico. Inoltre, i partiti italiani aspettano di capire con quale legge elettorale si voterà nel 2023; questo perché un passaggio al proporzionale provocherebbe un’innalzamento della soglia di sbarramento anche al 5%.

Il tema delle armi e la posizione dei partiti

L’unico partito della maggioranza ad essersi opposto all’aumento della spesa militare risulterebbe essere il Movimento 5 stelle che, con Giuseppe Conte come leader, ha dimostrato una decisa ripresa. La questione delle armi ha causato un rialzo, nel sondaggio, di Sinistra italiana, Articolo 1 e Verdi provocando lo scontento dell’elettorato del Partito Democratico. A goderne i risultati sono, inoltre, le varie forze moderate come Azione, Italia Viva e Forza Italia. Al contrario invece, la Lega secondo il sondaggio sarebbe ancora in calo con Fratelli d’Italia attestati in flessione.

I partiti in ripresa e i partiti in crisi

L’ultimo sondaggio politico di Swg attesta la critica situazione in cui si trova la Lega. Infatti, il partito di Matteo Salvini avrebbe assistito ad un dimezzamento rispetto all’exploit registrato alle elezioni europee del 2019. Fino a qualche tempo fa, inoltre, anche il Movimento 5 stelle registrava un forte calo nei sondaggi al limite della doppia cifra ma nell’ultima settimana il partito guidato da Giuseppe Conte sembrerebbe in ripresa. Nonostante lo stato di flessione, il partito di destra guidato da Giorgia Meloni, continua ad affermare la sua posizione come primo partito del Paese. Inoltre, così come il M5s, secondo l’ultimo sondaggio politico anche Forza Italia e il duo Azione-Più Europa con Carlo Calenda hanno registrato una risalita. Per quanto riguarda il politico Matteo Renzi, il sondaggio dimostra la crescita positiva di Italia viva nell’ultima settimana ma, contemporaneamente, mostra come il suo fondatore sia ancora sotto il 3%. Lo stesso sembrerebbe valere anche per le forze di sinistra e per i Verdi ma non per Italexit di Gianluigi Paragone che segna un calo.