Sono questi i segni zodiacali di cui non puoi fidarti, loro sono i più traditori

Ci sono segni zodiacali che sono più propensi al tradimento coniugale. Vediamo quali sono, inclusi i personaggi dello spettacolo nati sotto questi segni.

Gli scandali di tradimento sono stati una caratteristica costante dei tabloid in passato e dei social media al giorno d’oggi.

Dal famigerato affare Jay Z, in cui ha ammesso di aver tradito Beyoncè nel 2017, alla recente confessione di Adam Levine, che ha tradito la moglie Behati Prinsloo mentre era incinta del loro terzo figlio, è evidente che anche le celebrità non sono esenti dalle disavventure relazionali.

La nostra curiosità ci ha portato a indagare su quali segni zodiacali sono i più infedeli. Per raccogliere informazioni, abbiamo consultato Top10Casinos.com, un sito Web che ha raccolto i più noti scandali di imbrogli degli ultimi tre decenni che hanno coinvolto celebrità.

Analizzando i segni zodiacali delle persone coinvolte, siamo stati in grado di determinare quale segno ha maggiori probabilità di tradire. I seguenti sono i risultati di questo intrigante studio.

Scorpione, Ariete, Bilancia e Sagittario in cima al podio

Il segno dello zodiaco che mostra il maggior numero di casi di tradimento è l’Ariete. Ciò è dimostrato da 8 casi di infedeltà tra le celebrità.

L’Ariete, segno caratterizzato dall’audacia e dall’atteggiamento intraprendente, è noto per la sua inclinazione verso gli incontri improvvisi e impetuosi, che ne fanno la sua posizione di vertice in questo senso.

Tra gli arieti famosi e infedeli figurano Kirsten Stewart, che tradì il suo allora partner Robert Pattinson con il regista Rupert Sanders, ed Ewan McGregor, che dopo 22 anni matrimonio tradì la moglie Eve Mavrakis.

Scorpione e Sagittario condividono il secondo posto in classifica. Gli Scorpioni sono noti per il loro comportamento sessuale sfrenato, poiché possiedono una chiara comprensione dei loro desideri e di come soddisfarli.

Questo potrebbe spiegare il loro alto rango. Esempi di noti traditori dello Scorpione includono Kris Jenner, che è stata infedele a suo marito Robert con il calciatore Todd Waterman, e Lamar Odom, che è stato infedele a Khloe Kardashian, la figlia di Kris.

Famosi per il loro fervore, la determinazione invincibile e l’avversione per le relazioni a lungo termine, i Sagittari sono spesso associati alla tendenza alle relazioni extraconiugali.

Non c’è da meravigliarsi quindi che i Sagittari come Jay-Z si siano trovati nel mezzo di controversie sull’infedeltà nel corso degli anni.

A metà classifica ci sono Leone e Capricorno

Capricorno e Leone hanno guadagnato il quarto posto a pari merito. Nonostante non siano tradizionalmente considerati una coppia, possiedono alcuni tratti in comune.

Entrambi i segni zodiacali sono famosi per la loro natura enigmatica e la loro incrollabile determinazione.

I Leo sono noti per avere un talento per il drammatico, che li distingue dai Capricorno, ma entrambi i segni condividono un’ambizione senza paura.

Tra i Capricorno di spicco noti per la loro infedeltà ci sono Tiger Woods, il cui scandalo coniugale molto pubblicizzato ha fatto notizia nel 2009, e Jude Law, che ha avuto una relazione extraconiugale con Sienna Miller che è diventato uno scandalo globale.

Due delle persone più famose che sono state coinvolte in scandali di tradimento sono Bill Clinton e Arnold Schwarzenegger.

Clinton è stato coinvolto in una relazione molto pubblicizzata con Monica Lewinsky, mentre Schwarzenegger ha avuto una relazione con la sua governante, Mildred Baena, con la quale ha anche avuto un figlio.

L’Acquario è il segno zodiacale che tradisce meno di tutti

Secondo i rapporti, l’Acquario è considerato il segno zodiacale che ha meno probabilità di commettere infedeltà.

Ciò può essere dovuto al fatto che apprezzano la loro privacy e spesso danno importanza allo spazio personale del loro partner.

Inoltre, sono disposti a fare sacrifici per la loro dolce metà, il che contribuisce alla loro lealtà.

Tuttavia, nonostante questa reputazione, Gerard Piqué, un Acquario, avrebbe tradito sua moglie, Shakira, dopo essere stato sposato con lei per oltre un decennio.

Gli attori sono quelli che tradiscono di più

Secondo una ricerca condotta da Top10Casinos.com, l’industria cinematografica ha il maggior numero di scandali legati al tradimento, con un totale di 16 casi.

Subito dopo c’è l’industria dello sport, con 15 atleti coinvolti in infedeltà. Al terzo posto c’è l’industria musicale, con 7 cantautori identificati per la loro tendenza a tradire.

Cosa dice l’esperta

Secondo Inbaal Honigman, sensitivo e tarologo per le celebrità, i segni zodiacali hanno la loro prospettiva unica sulle relazioni.

I segni di terra come Toro, Vergine e Capricorno apprezzano la coerenza e l’affidabilità in un partner, mentre i segni di fuoco come Ariete, Leone e Sagittario richiedono un partner che dia loro libertà.

I segni d’acqua, come Cancro, Scorpione e Pesci, hanno un’inclinazione romantica e si divertono a stare vicino ai loro partner.

I segni d’aria come Gemelli, Bilancia e Acquario, d’altra parte, reclamano occasionalmente del tempo per stare da soli.