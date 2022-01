Nel corso della conferenza stampa organizzata oggi dal Premier Mario Draghi è intervenuto anche il Ministro della Salute Roberto Speranza. A lui il compito di fotografare il particolare momento dell’emergenza Covid con i contagi che corrono veloci ma con conseguenze serie soprattutto per i non vaccinati.

Speranza: «10% di non vaccinati occupano 2/3 terapie intensive»

Il Ministro ha dichiarato: «In questo momento una piccola parte della popolazione over 12 in Italia non è vaccinata, siamo intorno al 10%. Eppure questa piccola porzione di popolazione pesa in modo incredibile sul sistema sanitario: 2/3 delle terapie intensive oggi sono occupate da chi non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino, il 50% invece nella cosiddetta area medica (i pazienti meno gravi, ndr)».

«Obiettivo ridurre % non vaccinati»

L’obiettivo del Governo, ha aggiunto quindi Speranza, “è pertanto quello di ridurre la percentuale di non vaccinati e ridurre di conseguenza la pressione sugli ospedali”. Numeri inequivocabili che il Ministro ha voluto focalizzare con un grafico prodotto dall’ISS che mostra le enormi differenze in termini di incidenza sulle terapie intensive tra le varie categorie (no vax, vaccinati oltre 4 mesi, da meno di 4 mesi e vaccinati con dose booster).

In un rapporto standardizzato – per rendere possibile la comparazione – su 100.000 abitanti 23.2 persone no vax finiscono in terapia intensiva. Dato che crolla già con i vaccinati da più di 4 mesi (1.5) si azzera quasi del tutto per chi ha la dose booster.