4 ristoranti di Alessandro Borghese sbarca al Pigneto: ristoranti in gara e anticipazioni della puntata di stasera

Quale sarà il miglior ristorante del Pigneto? A decretarlo questa sera niente meno che lo chef Alessandro Borghese, durante la rinomata trasmissione 4 ristoranti. Quattro ristoranti dello storico quartiere sono pronti a dare il tutto per tutto pur di vincere l’ambito riconoscimento. Ma cosa vedremo nella puntata che andrà in onda di questa sera? Ricordiamo, come sempre, che l’appuntamento è su Sky Uno a partire dalle 21.15 Ecco per voi qualche succosa anticipazione!

4 ristoranti di Alessandro Borghese arriva al Pigneto, le anticipazioni della puntata

Ecco quali sono i ristoranti del quartiere Pigneto che questa sera si giocheranno il tutto per tutto pur di vincere l’ambito riconoscimento: ‘Dar Parrucca’ di Luca, ‘La Santeria di mare’ di Gioia, ‘Scomodo Food & Music’ di Romina e ‘Bosco – Officine del Tartufo di Guido’. Le regole del programma sono note ma ricordarle è senza dubbio utile. Ogni ristoratore invita gli altri tre che, in compagnia di Borghese, commentano e votano – con un punteggio da 0 a 10 – menù, location, servizio e conto del ristorante. A queste categorie, va poi aggiunta quella Special che cambia di puntata in puntata. Tutti gli sfidanti in gara si devono confrontare sul medesimo piatto e per la puntata di questa sera, domenica 5 febbraio, è stata scelta l’Amatriciana.

L’origine de l’Amatriciana

L’Amatriciana è, indubbiamente, uno dei piatti iconici della Capitale. La sua origine è datata 1870 quando una donna di nome Anna De Angelis – originaria di Amatrice – preparò per i viaggiatori in transito nella stazione una primissima versione dell’Amatriciana. Secondo un’altra versione, questo goloso e celebre piatto sarebbe soltanto “un’evoluzione” della Gricia, pietanza altrettanto buona e conosciuta. A prescindere da quale sia la sua origine, l’Amatriciana è uno dei piatti simbolo di Roma ed conosciuta in tutto il mondo. Questa sera, i ristoratori faranno assaporare a Borghese la loro versione, chi vincerà?