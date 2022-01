Alessandro Borghese: chi è, età, moglie, figlia, 4 ristoranti, tutto sul figlio di Barbara Bouchet

Tutto pronto per un nuovissimo appuntamento con Verissimo, in onda oggi: domenica 30 gennaio 2022. Il programma condotto da Silvia Toffanin che oggi è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, tutti con una storia emozionante da raccontare. Tra i tanti che entreranno in studio c’è anche Barbara Bouchet, ma conosciamo meglio suo figlio, Alessandro Borghese!

Alessandro Borghese, figlio di Barbara Bouchet: chi è, età moglie, figlia

Alessandro nasce a San Francisco il 19 novembre del 1976: suo padre è Luigi Borghese, sua madre la celebre attrice Barbara Bouchet. Ha 46 anni ed è del segno dello Scorpione. Ha un fratello minore, Massimiliano. Ha origini italiane da parte di padre, precisamente napoletane, e tedesche da parte di madre. Subito dopo il diploma inizia a lavorare come cuoco sulle navi da crociera, quindi si sposta a Londra, San Francisco e Parigi sempre per lavoro. E’ sposato dal 2009 con Wilma Oliverio e con lei ha due figlie: Alexandra e Arizona. E’ conosciuto in quanto cuoco e conduttore televisivo.

Carriera come cuoco

Alessandro si diploma all’American Overseas School of Rome, quindi, subito dopo, inizia a lavorare come cuoco sulle navi da crociera. Questa attività lo occupa per tre anni. Continua a lavorare nel settore, muovendosi tra Londra, San Francisco e Parigi, per poi approdare in Italia. Qui frequenta un corso da sommelier, poi lavora in diversi ristoranti sia a Roma che a Milano. Lavora anche come consulente negli ambiti della ristorazione, del licensing, della pubblicità e dell’editoria. E’ nel 2017 che apri finalmente il suo primo ristorante, “Alessandro Borghese – il lusso della semplicità” (Milano).

Carriera televisiva: da Camera Café a 4 ristoranti

Inizia a lavorare in televisione a 29 anni, conducendo il programma “Cortesie per gli ospiti”. Compare anche in un episodio della sitcom “Camera Café” (2012), mentre per due anni, dal 2014 al 2016 è giudice per Junior MasterChef Italia, in onda su Sky Uno. In contemporanea, dal 2015, conduce anche lo show “Alessandro Borghese – 4 ristoranti“, in onda anch’esso su Sky Uno. Risale allo scorso anno il nuovo programma dal titolo “Piatto ricco, strategie in cucina” a cui collabora anche Gennaro Esposito. Ancora, sempre nel 2021, conduce Game of Talents.

Alessandro è molto attivo sui social: ha un account Instagram, @borgheseale, con quasi 2 milioni di follower!