Barbara Bouchet, chi era l’ex marito Luigi Borghese: età, carriera, come è morto, figli

Oggi è un altro giorno. Un’altra puntata sta per andare in onda, in compagnia della bravissima Serena Bortone e il suo spazio pomeridiano di ”Oggi è un altro giorno”. Tante le interviste e gli approfondimenti su cultura, società ed attualità, in compagnia dei volti più rinomati del nostro Paese, che ci riveleranno qualche curiosità sulle loro vite e carriere.

Tra questi, oggi in studio, anche Barbara Bouchet, la madre di Alessandro Borghese. La donna è stata, tra le tante cose, anche la moglie del noto Luigi Borghese. Ma chi era? Scopriamolo insieme!

Chi era il padre di Alessandro Borghese e marito della Bouchet

Luigi Borghese nasce a Napoli nel 1936, ed è stato produttore ed imprenditore di successo soprattutto negli anni ’70 e ’80. Il successo è arrivato sul grande schermo con la produzione di diversi film come Spaghetti a mezzanotte e Acapulco prima spiaggia a sinistra. Grandi titoli che molte generazioni precedenti ricorderanno non senza un velo di malinconia sugli occhi.

La relazione con l’attrice di successo

Luigi Borghese, inoltre, lo ricordiamo ancora una volta, è stato anche l’ex marito e grande amore di Barbara Bouchet, anche lei invischiata nel cinema. L’attrice di commedie all’italiana è un nome importante: nasce in Germania ma con nazionalità italiana. Ma non è tutto, perché dal loro amore è nato un altro grande volto della televisione e della cucina all’italiana, il mitico Alessandro Borghese.

La rottura con la moglie

Una rottura decisamente ”non drammatica” né traumatica, anzi, regolare e naturale, perché semplicemente si erano resi conto che la loro esperienza di vita insieme era terminata. Per questo avevano deciso di lasciarsi in piena sintonia d’intenti. La sua dipartita ha pesato enormemente anche su Barbara, la quale era rimasta da sempre profondamente legata a lui.

La morte e il triste annuncio

Il grande imprenditore e produttore di successo è morto nel febbraio 2016 all’età di 80 anni. La notizia della sua morte venne data proprio dal figlio e conduttore di Celebrity chef su Facebook: una foto di gruppo lo ritraeva insieme a lui e suo fratello Massimiliano. La sua morte ha lasciato un grande vuoto nella famiglia e in coloro che erano appassionati dei suoi film. Inoltre, in quegli anni, Luigi Borghese aveva anche già divorziato dalla moglie Barbara Bouchet.