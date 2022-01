Barbara Bouchet: chi è, anni, figlio, marito, foto, film, altezza, tutto su di lei

Tutto pronto per un nuovissimo appuntamento con Verissimo, in onda oggi: domenica 30 gennaio 2022. Il programma condotto da Silvia Toffanin che oggi è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, tutti con una storia emozionante da raccontare. Tra i tanti che entreranno in studio c’è anche Barbara Bouchet: ma conosciamola meglio!

Barbara Bouchet: chi è, anni, altezza, figlio, marito

Barbara Bouchet, pseudonimo di Barbara Gutscher, è un’attrice ed ex ballerina tedesca, naturalizzata italiana. E’ nata a Reinchenberg il 15 agosto del 1944. Ha 77 anni ed è del segno del Leone. La città dove è nata, all’epoca faceva parte della Germania, ma la popolazione tedesca fu espulsa dopo la fine della guerra. Fu così che famiglia di Barbara andò in uno dei campi profughi della Germania, quindi si spostò in America, dove l’attrice crebbe e visse. Anche sua madre era un attrice, mentre suo padre era un fotografo. Ha altri 3 fratelli. Tornò in Europa negli anni Settanta, quando la sua carriera era già avviata, e fu molto apprezzata come attrice. E’ stata sposata con Luigi Borghese con il quale ha avuto due figli: Massimiliano e Alessandro. Quest’ultimo è un famoso chef.

Carriera e curriculum

La sua carriera inizia giovanissima, quando in California entra nel corpo dei ballo “The KPIX Dance Party“. Si tratta di un gruppo di soli adolescenti. Insieme a questo corpo di ballo prese parte con regolarità a vari show televisivi: sono la fine degli anni Cinquanta (e l’inizio dei Sessanta). Nel 1962 iniziò la sua carriera cinematografica e si trasferì a Hollywood, cambiando anche nome in Barbara Bouchet. Gli diede una sfumatura francese perché quella tedesca era troppo difficile. Per tutto il decennio, fino agli anni Settanta, lavorò per il cinema e la televisione (comparve anche nel celeberrimo “Star Trek”, nella puntata “Con qualsiasi nome”, nel 1967).

Dagli anni Settanta

E’ all’inizio della decade torna in Europa, dove viene molto apprezzata nella commedia sexy italiana. Comparve anche su riviste soft-erotiche e in alcune trasmissioni televisive. Questi sono anche gli anni in cui lavorò nel genere poliziesco e thriller, sempre nell’ambito italiano. A partire dalla metà degli anni Ottanta lavorò nell’ambito del fitness con libri e cassette di aerobica, quindi aprì una sua palestra. Torna nella televisione nel 2008, per due anni, interpretò un ruolo in “Ho sposato uno sbirro”, poi nel 2015 lavora in patria natia nel film “Das Wetter in geschlossenen Räumen”. Infine, nel 2020 partecipa a Ballando con le stelle, dove viene eliminata in semifinale e, all’incirca nello stesso periodo, è ospite della sesta edizione di Vite da copertina.

Barbara Bouchet instagram

Barbara è molto attiva sui social: ha un profilo instagram, @barbara.bouchet.official che conta 14mila iscritti!