A che ora esce Emily in Paris 3 su Netflix? Anticipazioni della terza stagione

L’attesa è finita e il conto alla rovescia terminato perché per la gioia dei telespettatori la terza e imperdibile stagione di Emily in Paris, serie tv di successo di Netflix, è arrivata. E molti, quindi, potranno godersi le nuove puntate e trascorrere queste feste di Natale in compagnia dell’attrice, che sta appassionando, ormai da tempo, il pubblico. Emily Cooper è pronta con le nuove avventura, con le nuove storie d’amore e con i suoi outfit.

Dove e a che ora vedere la terza stagione di Emily in Paris

Siete pronti? I nuovi episodi della terza stagione di Emily in Paris verranno pubblicati su Netflix, piattaforma in streaming, il 21 dicembre e alle 9 in tutti quei Paesi in cui il servizio è attivo. Quindi, anche in Italia.

Emily in Paris 3 su Netflix: quando esce la terza stagione, cast e anticipazioni

Come è finito Emily in Paris 2022, le anticipazioni

Ma come era finita la seconda stagione? Vi ‘rispolveriamo’ un po’ la memoria. Sylve, capo di Savoire dove lavora Emily, ha deciso di licenziarsi perché Madalene, direttamente dagli Stati Uniti, ha pensato bene di cambiare l’azienda, di modificare lo stile. L’ex boss di Savoire, quindi, cerca di andare via e di portarsi i suoi collaboratori, ma Emily resta all’oscuro di tutto. Almeno inizialmente. Quanto alla vita privata, invece, la protagonista si trova davanti a una svolta: è sempre più innamorata di Gabriel, ma lui è innamorato di Camille. Ed è pronto ad andare a vivere con la donna.

Nella terza stagione, quindi, vedremo Emily ripartire da zero: la protagonista si è trasferita a Parigi e dovrà fare delle scelte importanti. Sul lavoro e nella vita sentimentale.

Cast

Nel cast della terza stagione oltre all’attrice Lily Collins, che interpreta Emily Cooper, ritroviamo:

Philippe Leroy Beaulieu

Lucas Bravo

Ashley Park

Camille Razat

Samuel Arnold

Bruno Gouery

William Abadie

Lucien Laviscount.

Gli episodi della terza stagione, come sempre, saranno 10. Pronti a sognare con questa commedia romantica?