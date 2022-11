A che ora esce la prima stagione di 1899 su Netflix? Trama e anticipazioni

I fan sono ansiosi di vedere la serie televisiva “1899”, con l’uscita prevista sulla piattaforma streaming di Netflix. Un prodotto televisivo che sicuramente attirerà tanto pubblico, promettendo di includere al suo interno diversi generi: dramma, storia e orrore. La serie televisiva, creata dagli stessi ideatori del prodotto televisivo tedesco “Dark”, promettono come il vecchio lavoro delle grandi sorprese, nonostante la vecchia opera si dimostrasse leggermente lenta col passare delle puntate.

Cosa sappiamo di 1899?

Ideata dagli stessi creatori della serie tedesca di successo Dark, Jantje Friese & Baran Bo Odar, 1899 è la serie televisiva originale Netflix del 2022, di genere drammatico, storico, orrore. Prodotta da Dark Ways e Netflix, la serie è stata girata con la tecnologia The Volume, che permette di girare tutte le scene su un palcoscenico virtuale ricreando l’ambientazione che si desidera, senza doversi necessariamente spostare di location in location.

La prima stagione di 1899 sarà disponibile su Netflix dalle ore 9:00 di giovedì 17 novembre. Come suggerisce il titolo, 1899 sarà un dramma in costume che metterà insieme diversi generi narrativi dal thriller all’horror, il tutto in pieno stile Dark. Si tratta di un progetto corale tra i più attesi di questo 2022. Netflix, ha appena rilasciato il trailer ufficiale della serie, che ci fa addentrare, anche se solo per pochissimo, nelle cupe atmosfere di questo nuovo titolo che sembra promettere davvero bene. Ma entriamo più nel dettaglio.

La trama

La serie originale, composta da otto episodi, ruota attorno a un piroscafo migrante diretto a ovest per lasciare il vecchio continente da Londra a New York. I passeggeri, miscuglio di origini europee, sono accomunati dalle speranze e dai sogni per il nuovo secolo e per il loro futuro all’estero. Quando scoprono un’altra nave di migranti alla deriva in mare aperto, il loro viaggio prende una svolta inaspettata. Quello che troveranno a bordo trasformerà il loro passaggio nella terra promessa in un orribile incubo e una rete di segreti sembra legare insieme il passato di ogni passeggero.