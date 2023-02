A che ora esce You 4 su Netflix? Orario, trama e anticipazioni episodi

Il momento tanto atteso è quasi arrivato e i fan di You, la serie di successo di Netflix, possono tirare un sospiro di sollievo: oggi usciranno i nuovi episodi della quarta e imperdibile stagione. Della serie tv tratta dall’omonimo romanzo di Caroline Kepnes. Tra storie di ossessioni, stalking, amore tossico e omicidi. Ma cosa succederà a Joe, protagonista? Ci saranno colpi di scena nel quarto e imperdibile capitolo?

I primi cinque episodi di You 4 su Netflix

La quarta stagione, come le altre del resto, sarà incentrata sul racconto di Joe. Ma la domanda di molti fan è una: a che ora escono gli episodi sul catalogo della piattaforma in streaming, Netflix? I primi cinque episodi saranno disponibili a partire dalle 9 di questa mattina: pronti ad attivare il conto alla rovescia?

You 4 su Netflix, quando esce la quarta stagione: data, episodi e anticipazioni

Di cosa parla la quarta stagione

Stando alle anticipazioni, nella quarta stagione il protagonista dovrà fuggire in Europa e dovrà allontanarsi da un passato difficile. Per farlo, però, dovrà cambiare identità e diventerà un detective. Cosa succederà? Ci saranno colpi di scena? Nel cast della serie ritroviamo:

Penn Badgley

Tati Gabrielle

Charlotte Ritchie

Ed Speleers

Tilly Keeper

Lukas Gage

Stephen Hagan

Ben Wiggins

Niccy Lin

Eve Austin

Aidan Cheng

Dario Coates

Ozioma Whenu.

Quando escono gli altri episodi di You 4

I primi cinque episodi, quindi, saranno disponibili a partire dalle 9 di questa mattina. Poi, però, bisogna pazientare un po’: gli altri episodi, che andranno a concludere il quarto capitolo, saranno disponibili su Netflix a partire dal prossimo 9 marzo. Ma l’attesa ne varrà sicuramente la pena. E i fan non hanno dubbi. Intanto, per chi non lo sapesse, ricordiamo che tutte le stagioni (se qualcuno le ha perse) sono ovviamente disponibili su Netflix, in tutti quei paesi dove il servizio in streaming è attivo.