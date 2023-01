You 4 su Netflix, quando esce la quarta stagione: data, episodi e anticipazioni

Fan in fibrillazione per la nuova stagione della seguitissima ed amata serie Netflix You 4! Arrivata alla sua quarta stagione, la serie è senza dubbio tra le più seguite, controverse ed apprezzate. Resa nota sugli account social della piattaforma la data di inizio della nuova stagione e, come accaduto per altre produzioni, gli episodi dell’amata serie sono stati divisi in due parti. La prima tranche sarà disponibile dal 9 febbraio mentre la seconda un mese dopo, ovvero il 9 marzo.

You 4, anticipazioni e trama della serie

La scelta effettuata da Netflix risponde all’esigenza di creare una certa aspettativa nei confronti di una serie così seguita ed amata come You che, arrivata alla sua quarta stagione, si avvicina alla definitiva conclusione. Come di consueto, la storia trae ispirazione dai romanzi di Caroline Kepnes ed in particolare in You 4 Joe sarà in cerca di Marienne partendo da Parigi. Arrivato a Londra però Joe cambierà vita e si innamorerà di un’altra donna: Kate che dopo qualche reticenza cederà alle sue avance non potendo immaginare i risvolti inaspettati cui andrà incontro. Insomma, anche in questa quarta stagione i colpi di scena e le sorprese non mancheranno! I primi quattro episodi della serie saranno disponibili su Netflix a partire dal 9 febbraio prossimo mentre i conclusivi quattro arriveranno esattamente un mese più tardi e cioè il 9 marzo 2023. Non ci resta che portare ancora un po’ di pazienza per poi scoprire come si evolverà l’avvincente storia.

Il cast

Per quel che riguarda il cast, oltre ai principali protagonisti che abbiamo imparato a conoscere nelle passate stagioni troveremo: Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman, Ed Speleers, Niccy Lin, Aidan Cheng, Stephen Hagan, Ben Wiggins, Eve Austin, Ozioma Whenu, Dario Coates, Sean Pertwee, Brad Alexander, Alison Pargeter, Adam James e Lukas Gage. Non ci resta che essere pazienti e aspettare l’uscita degli attesi episodi!