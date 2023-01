Catalogo Netflix: quali sono le serie tv in uscita a febbraio 2023, le date

Netflix: con il nuovo anno, la piattaforma streaming ha riempito il proprio catalogo con tantissimi nuovi titoli, tra serie tv, film e cartoni d’animazione. Dopo le novità di gennaio, sono in arrivo moltissimi prodotti cinematografici del tutto inediti che ci intratterranno per tutto il mese di febbraio, ecco quali sono le nuove serie tv in uscita a febbraio e le date di rilascio. Pronti?

Catalogo Netflix a febbraio 2023

Netflix è la piattaforma streaming più amata dalle nuove generazioni perché i titoli del catalogo sono sempre all’avanguardia. Vive la competizione soltanto con Amazon Prime Video e una nuova piattaforma che sta facendo scalpore di nome MUBI, che ha nel suo catalogo soltanto film d’autore e cinema underground di un certo livello. Netflix vanta più di 220 milioni di abbonati e, per non perdere nemmeno un cliente, aggiorna costantemente i titoli disponibili. Per febbraio sono in arrivo tanti nuovi film e serie tv, siete pronti a scoprirli?

Serie tv in uscita a febbraio 2023: le date

La lista è in continuo aggiornamento perché Netflix sta ufficializzando le uscite proprio in questi minuti. Tra le più attese abbiamo la quarta stagione di You, una serie record d’incassi, e la terza stagione di The Upshaws. Alcuni titoli già certi delle serie tv che arriveranno sui nostri schermi a febbraio sono:

I Milioni di Gunther – 1° febbraio

Make my Day

Freeridge – 2 febbraio

You, quarta stagione – 9 febbraio

Mio papà a caccia di alieni – 9 febbraio

Full Swing – 16 febbraio

The Upshaws, terza stagione – 16 febbraio

Outer Banks, terza stagione – 23 febbraio

Mercoledì 2 si farà su Netflix: quando esce la seconda stagione di Tim Burton

Film in uscita su Netflix

Anche il catalogo dei film è in costante aggiornamento e tutto il 2023 prevede numerose sorprese sotto questo punto di vista. Un febbraio ancora tiepido, che però vede l’arrivo di alcuni film e documentari tanto attesi dal pubblico. In particolare, ci sarà il grande ritorno di Ashton Kutcher, siete pronti? Ecco i titoli in arrivo: