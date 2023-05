A che ora inizia e quando finisce la Finale di Amici 22? Orari e anticipazioni diretta domenica 14 maggio 2023

In concomitanza alla Festa della Mamma, il 14 maggio la serata sarà dedicata anche all’attesissima finale di Amici 22. Lo spettacolo, che andrà in prima serata su Canale 5, sarà condotto come sempre da Maria De Filippi. L’esito della stagione di questo talent show, leggendo i pronostici, sembra scritto nel segno di Angelina Mango. La figlia del compianto cantautore italiano, ha guadagnato le simpatie dei giudici e soprattutto dei telespettatori, colpendo tutti per talento artistico e musicale.

Finale al cardiopalma per Amici 22

Tutto sembra orientato a coronare la vittoria di Angelina, che si è dimostrata – almeno fino a oggi – una concorrente imbattibile. Se dieci anni fa il suo stesso papà, Pino Mango, ne omaggiava il talento, oggi quella scoperta musicale è arrivata anche alle orecchie degli italiani. Angelina domina dentro Amici, ma non solo: i suoi successi stanno spopolando dentro le radio, catturando giovani ragazzi appassionati del format anche sulle piattaforme di musica streaming. Insomma, un percorso in salita che, almeno nei prossimi 365 giorni, potrebbe portarla anche a cavalcare il palco di Sanremo 2024.

La sorpresa: la ballerina Isobel

Certo, tempi della televisione meritano delle sorprese. Chi potrebbe creare dei fastidi alla vittoria di Angelina, proviene direttamente dall’Australia: si tratta della ballerina Isobel. Certo, si tratterebbe di due discipline diverse: “canto vs danza”. Eppure, in due discipline così lontane, la sfida tra le due ragazze potrebbe scrivere le pagine di questa finale, che sembra orientata a scrivere una storia tutta rosa. Entrambe sono ben volute dal pubblico, con Angelina che ora sembra più gettonata agli occhi del pubblico.

L’orientamento dei giudici in vista della Finale

Come plausibile, anche i giudici del programma giocheranno un ruolo fondamentale nell’ipotetica vittoria finale del concorrente. All’interno di Amici 22, si può parlare tranquillamente di fazioni per quel concorrente o quell’altro. Rudy Zerbi ha fatto sapere apertamente di sostenere la vittoria di Angelina, mentre la maestra Alessandra Celentano ha giocato le sue preferenze verso Isobel. Chi vincerà?