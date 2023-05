Finale Amici 22, chi vince? Pronostici e sondaggi sul vincitore di domenica 14 maggio 2023

Chi vincerà l’edizione di Amici 22 su Canale 5? L’esito sembrerebbe apparentemente scontato, con Angelina che sarebbe ampiamente la favorita per portarsi la vincita del talent show a casa. Almeno fino a oggi, la ragazza si è dimostrata una degna erede del suo papà, il compianto cantautore italiano Pino Mango. Infatti, nonostante la giovane età, Angelina ha mostrato un talento musicale e artistico molto più accentuato degli altri artisti in gara, che subito ha saputo conquistare i giudici del programma e in particolare i telespettatori da casa.

Angelina favorita a vincere la Finale di Amici 22?

In tv tutto può succedere, ma se dovesse vincere il talento, quel nome sarebbe di Angelina. Nonostante una vittoria simile sarebbe “troppo citofonata” per gli standard televisivi, è anche vero come la ragazza si sia sudata il successo ogni singola puntata del programma. Sarebbe una vittoria meritata, seppur contro i canoni della sorpresa televisiva, che premierebbe davvero un talento musicale italiano. Dopotutto, anche Rudy Zerbi ha benedetto la vittoria della ragazza, vedendo nelle sue prestazioni artistiche tanto di quel suo papà tanto amato dagli appassionati di musica italiana.

Cosa ci dicono i pronostici? Meglio diffidare dalle cose scontate

Secondo i pronostici, Angelina Mango ha i favori delle quote. Una sua vittoria appare oggi scontatissima, con una quota irrisoria di 1.80 (neanche poco per un esito che viene rivendicato come “scontato”). Ma in casa Mediaset non vorranno giocarsi la carta sorpresa per la finale? I bookmakers vogliono credere in quest’ultima ipotesi, giusto per tenere alta l’attenzione sulla finalissima del talent show.

Isobel, l’anti Angelina per la vittoria finale

Secondo loro, i giudici vireranno la loro scelta finale su un’anti-Angelina, ovvero la ballerina Isobel. Se la figlia di Mango era pubblicamente battezzata a vincitrice da Rudy Zerbi, la ballerina invece incasserebbe il sostegno di un’altra figura storica del programma televisivo: la maestra di ballo Alessandra Celentano. Insomma, si delinea una gara a due, con gli altri concorrenti quasi fuori dalla competizione.