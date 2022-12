A che ora inizia e quando finisce oggi Verissimo? Orario e chi sono gli ospiti di sabato 3 dicembre 2022

Non esiste weekend su Canale 5 senza Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre, che vede alla conduzione, ormai da anni, Silvia Toffanin. Protagonisti volti del mondo dello spettacolo, che decidono di mettersi a nudo, di raccontarsi a cuore aperto. Senza freni e senza maschere. Silvia Toffanin li accoglie in studio, li fa a sentire a proprio agio e quelle interviste sono un po’ come fiumi in piena, tra grandi emozioni e racconti di vita. Ma a che ora inizia oggi, sabato 3 dicembre, la trasmissione? E perché ci sono delle novità e degli stravolgimenti sul fronte del palinsesto?

Perché Verissimo oggi inizia alle 14.10?

L’appuntamento con Verissimo in questo fine settimana è stato confermato, ma ci sono delle novità. Oggi pomeriggio, infatti, Silvia Toffanin entrerà nelle case degli italiani con un po’ di anticipo, a partire dalle 14.10: il motivo è da ricollegare ai Mondiali in Qatar, che stanno coprendo l’intero palinsesto Rai. E, quindi, la rete ‘avversaria’ si muove di conseguenza. Ciò non toglie, però, che la padrona di casa anche oggi accoglierà in studio tanti ospiti. E tanti racconti di vita.

A che ora finisce?

Verissimo oggi finirà alle 16, poi lascerà la linea alla soap opera Terra Amara. Per domani, invece, confermato l’orario di sempre: Silvia Toffanin accoglierà i suoi ospiti a partire dalle 16, subito dopo il pomeridiano di Amici.

Tutti gli ospiti di oggi

Tra gli ospiti di oggi, direttamente da Striscia la Notizia, la simpatia di Roberto Lipari e Sergio Friscia. E ancora, in studio anche Federica Moro, ex Miss Italia che si racconterà a cuore aperto. Intensa, invece, sarà la storia del campione di judo Fabio Basile. Silvia Toffanin, poi, intervisterà madre e figlia, cioè Valeria Fabrizi e la sua Giorgia. Infine, racconteranno il loro momento magico Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che si sono innamorati nella casa del GF VIP. E che ora diventeranno genitori: proprio dalla Toffanin sveleranno il sesso del loro bambino.