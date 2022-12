Verissimo, anticipazioni sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022: chi sono gli ospiti

Come ogni weekend che si rispetti l’appuntamento su Canale 5 è solo uno. Ed è quello con il salotto di Silvia Toffanin e con il suo ‘Verissimo‘, che ogni fine settimana accoglie ospiti e volti noti del mondo dello spettacolo, che si raccontano a cuore aperto. Senza freni, a cuore aperto. Ma chi parlerà della sua carriera e della sua sfera sentimentale? E, soprattutto, a che ora andrà in onda il programma, adesso che i Mondiali in Qatar stanno stravolgendo tutti i palinsesti?

Chi sono gli ospiti di sabato 3 dicembre a Verissimo

A Verissimo, stando alle anticipazioni, sabato 3 dicembre si racconteranno la modella e influencer Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due, che si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, fanno coppia fissa ormai da un anno. E presto diventeranno anche genitori. Da Silvia Toffanin, infatti, scopriranno, insieme al pubblico, il sesso del loro bebè, che per ora chiamano affettuosamente ‘puntino’. Sarà un maschietto o una femminuccia? Sophie e Alessandro si racconteranno a cuore aperto e parleranno della loro vita insieme, dei loro sogni e dei loro progetti.

A che ora inizia?

Verissimo sabato andrà in onda, eccezionalmente, alle 14.10. Mentre domenica, come sempre, l’appuntamento è alle 16, subito dopo il talent show Amici di Maria De Filippi.

Chi sono gli ospiti di domenica

Dopo la puntata del sabato, Verissimo terrà compagnia ai telespettatori anche di domenica, a partire dalle 16. Silvia Toffanin accoglierà in studio Ida Platano e Alessandro Vicinanza, protagonisti di Uomini e Donne: dopo alti e bassi e polemiche i due hanno deciso di uscire, mano nella mano, dalla trasmissione. E si stanno vivendo il loro amore lontano dalle telecamere. E ancora, come ospiti, Rudy Zerbi, direttamente da Amici, Bobby Solo, Sergio Friscia e Roberto Lipari, che da tempo stiamo vedendo dietro il bancone di Striscia la Notizia. Il tg satirico più famoso e amato di sempre.