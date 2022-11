Uomini e Donne, anticipazione registrazione: il ritorno di Ida e Alessandro, Federico e Carola si baciano

Come di consueto nella giornata di ieri, 22 novembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il programma televisivo in onda tutti i giorni su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Si tratta di registrazioni che verranno trasmesse tra qualche settimana.

Il ritorno di Ida e Alessandro

Tra le novità che gli appassionati del talk show ci sarà il ritorno in studio, come ospiti, di Ida e Alessandro che avevano lasciato il programma insieme. Sapremo come sta andando il loro rapporto lontani dai riflettori di Uomini e Donne e sembra proprio che tutto stia andando a gonfie vele, La coppia si sarebbe anche concessa una breve vacanza.

L’uscita di Gemma con Mario

Gemma è uscita con Mario, provocando discussioni per una telefonata, mentre Tina Cipollari litiga ancora una volta con Pinuccia che finge uno svenimento proprio a causa dell’accesa lite.

Altra anticipazione di rilievo il bacio tra Federico e Carola in un’esterna. E l’uscita sempre di Federico con Alice la quale ha ritenuto che il tronista abbia dimostrato un certo distacco. Lavinia, invece, è andata in esterna con Alessio Campoli. Come sarà andata?

Uomini e Donne quando va in onda

Come di consueto il talk show va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su canale 5 alle 14 e 45, con replica su la5 alle 19 e 50. È possibile seguire il programma anche in streaming su Mediaset Infinity e su Witty tv.