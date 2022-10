A che ora inizia Il Collegio 7? Anticipazioni prima puntata di martedì 18 ottobre 2022

L’attesa è finita e questa sera su Rai 2 prenderà il via, per la gioia dei telespettatori, la settima stagione de Il Collegio, il reality show che appassiona, da anni ormai, il pubblico. Tra prove, interrogazioni, compiti in classe e salti indietro nel tempo: questa volta, infatti, il programma è ambientato nel 1958. E gli studenti, tutti tra i 14 e i 17 anni, dovranno lasciare telefoni e social per catapultarsi in quella realtà.

A che ora vedere Il Collegio su Rai 2

La prima puntata de il Collegio andrà in onda questa sera su Rai 2, subito dopo TG2 Post, a partire dalle 21.20 circa. Si potrà seguire in diretta tv, ma anche in streaming (e gratuitamente) sul portale Rai Play, lì dove saranno disponibili pure le repliche di tutti gli episodi. La prossima puntata, solo per questa settimana, andrà domani, poi il reality terrà compagnia ai telespettatori di martedì e per ben 8 serate.

Le novità della settima stagione

L’anno è il 1958, la location è sempre la stessa: il reality è stato girato nel Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Ma ci sono novità: Nino Frassica, infatti, è la voce narrante, al posto di Magalli, e per la prima volta al Collegio ci saranno due sezioni. Cosa combineranno gli allievi? Saranno disciplinati? Ci saranno le sospensioni?