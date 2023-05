A che ora inizia la finale dell’Eurovision 2023? Orario, dove vederla in tv, scaletta cantanti di sabato 13 maggio

Ci siamo, manca davvero poco all’imperdibile ed emozionante finale dell’Eurovision Song Contest 2023! L’ultima serata dell’evento musicale internazionale è prevista per domani, sabato 13 maggio, quando verrà decretato il vincitore della 67esima edizione che quest’anno si tiene nella città di Liverpool. Ma a che ora e su quale canale verrà trasmesso l’evento in tv? Inoltre, chi saranno i cantanti che si esibiranno pronti a giocarsi il tutto per tutto?

La 67esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2023

Lo slogan di questa nuova edizione dell’Eurovision è “United by Music”, messaggio avente come fine quella di trasmettere la vicinanza del continente europeo verso l’Ucraina che dal 24 febbraio del 2022 è dilaniata dal guerra. Ventisei i finalisti pronti ad esibirsi, dando il tutto per tutto e cercare così di vincere. Per l’Italia c’è Marco Mengoni che ha trionfato nella passata edizione di Sanremo con il singolo “Due Vite”. La versione che Mengoni ha scelto di portare all’Eurovision è riadattata in quanto il regolamento dell’evento prevede, infatti, che ogni canzone non superi i tre minuti. Dunque, il singolo è stato ridotto di circa 45 secondi ma è rimasto in italiano. Mengoni sarà l’11esimo cantante a salire sul palco. Inoltre, sempre per l’Italia c’è anche Mahmood ma non in gara, bensì come ospite della finale.

L’ordine di esibizione dei cantanti

Di seguito l’ordine di esibizione degli artisti per la finale dell’Eurovision Song Contest 2023:

Austria Portogallo Svizzera Polonia Serbia Francia Cipro Spagna Svezia Albania Italia Estonia Finlandia Repubblica Ceca Australia Belgio Armenia Moldavia Ucraina Norvegia Germania Lituania Israele Slovenia Croazia Regno Unito

Dove seguire la diretta in tv

La finale dell’Eurovision Song Contest 2023 di domani, sabato 13 maggio, verrà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 20.40. Tutte le serate verranno poi trasmesse su Rai Radio 2 mentre il commento televisivo verrà affidato a Gabriele Corsi e Mara Maionchi. È possibile, inoltre, seguire la diretta streaming su Rai Play e sul canale YouTube della manifestazione.