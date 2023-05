Finale Eurovision 2023 sabato 13 maggio 2023: scaletta cantanti, a che ora si esibisce Marco Mengoni, orario e dove vederla

L’attesa è davvero quasi finita e domani su Rai 1 andrà in onda, a partire dalle 20.40, la finale dell’Eurovision Song Contest 2023. Occhi puntati, quindi, sull’Arena di Liverpool, che farà da sfondo a questa ultima e imperdibile serata. Lì dove si esibirà, per l’Italia, Marco Mengoni, il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo con il brano ‘Due vite’. Siete curiosi di sapere la scaletta e di scoprire quando ci sarà Mengoni sul palco per fare il tifo? Ecco tutte le informazioni e le anticipazioni sulla finalissima di sabato 13 maggio.

Scaletta finale Eurovision 2023, ecco l’ordine di esibizione di sabato 13 maggio 2023

Dopo le due semifinali, quella di martedì 9 e quella di giovedì 11 maggio, il cerchio si sta per chiudere. E domani sera, in diretta da Liverpool, andrà in onda la finalissima. Ecco l’elenco dei Paesi finalisti e l’ordine di uscita:

1) Austria Teya & Salena con Who the Hell is Edgar?

2) Portogallo Mimicat con Ai coracao

3) Svizzera Remo Forrer con Watergun

4) Polonia Blanka con Solo

5) Serbia Luke Black con Samo mi se spava

6) Francia La Zarra con Evidemment

7) Cipro Andrew Lambrou con Break a Broken Heart

8) Spagna Blanca Paloma con Eaea

9) Svezia Loreen con Tattoo

10) Albania Albina & Famija Kelmendi con Duje

11) Italia Marco Mengoni con Due vite

12) Estonia Alika con Bridges

13) Finlandia Kaarija con Cha cha cha

14) Repubblica Ceca Vesna con My Sister’s Crown

15) Australia Voyager con Promise

16) Belgio Gustaph con Because of you

17) Armenia Brunette con Future Lover

18) Moldavia Pasha Parfeni con Soarele si Luna

19) Ucraina Tvorchi con Heart of Steel

20) Norvegia Alessandra con Queen of Kings

21) Germania Lord of the Lost con Blood & Glitter

22) Lituania Monika Linkyte con Stay

23) Israele Noa Kirel con Unicorn

24) Slovenia Joker Out con Carpe Diem

25) Croazia Let 3 con Mama SC

26) Regno Unito Mae Muller con I Wrote A Song

A che ora ci sarà l’esibizione di Marco Mengoni

Dopo aver visto la scaletta ufficiale, con l’ordine di uscita dei cantanti, la domanda dei fan italiani di Marco Mengoni è solo una: quando e a che ora ci sarà la sua esibizione? Forse è troppo presto per dirlo, si possono avanzare solo delle ipotesi: probabilmente l’artista, che canterà per undicesimo, salirà sul palco intorno alle 21.20. Ma è solo una stima provvisoria.

Dove e a che ora vedere la finale dell’Eurovision Song Contest 2023

La finale dell’Eurovision Song Contest si potrà seguire, ovviamente, anche in Italia per fare il tifo per Marco Mengoni. L’appuntamento è per sabato 13 maggio su Rai 1, a partire dalle 20.35 circa: si potrà seguire in diretta streaming anche sul portale Rai Play. A guidare il pubblico, come è accaduto nelle due semifinali, Mara Maionchi e Gabriele Corsi, in diretta dalla Liverpool Arena.