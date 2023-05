Eurovision 2023, chi sono i finalisti? Ecco chi sfiderà Marco Mengoni sabato 13 maggio

Il grande spettacolo dell’Eurovision è tornato ad emozionarci con il meglio del meglio della musica internazionale europea. Stasera si esibiranno gli ultimi 16 Paesi in gara nella seconda manche delle semifinali. Dieci invece le nazioni già qualificate. Ricordiamo che per l’Italia in gara c’è Marco Mengoni con il brano Due vite vincitore a Sanremo 2023: per lui, di diritto, c’è già il pass per la finalissima di questa edizione dell’Eurovision Song Contest di scena a Liverpool che avrà luogo sabato prossimo 13 maggio. Eliminati sin qui Malta, Lettonia e Irlanda così come l’Azerbaigian.

Semifinali Eurovision 2023, cosa è successo nella puntata di stasera 11 maggio 2023

Nella serata di oggi, giovedì 11 maggio 2023, abbiamo assistito alle esibizioni di Reiley con Breaking My Heart, per la Danimarca, di Brunette con Future Lover per l’Armenia, di Theodor Andrei con D. G. T. (Off and On) per la Romania. E ancora: sul palco Alika (Bridges, Estonia), Gustaph (Because Of You, Belgio), Andrew (Lambrou con Break A Broken Heart, Cipro), Diljá (Power, Islanda) e Victor Vernicos (What They Say, Grecia). Chiudono il programma la Polonia (Solo, Blanka), la Slovenia (Carpe Diem, Joker Out,), Georgia (Echo, Iru), quindi Piqued Jacks con Like An Animal, San Marino, Teya & Salena con Who The Hell is Edgar?, Albina & Familja Kelmendi con Duje, Albania, Monika Linkytė con Stay, Lituania e Voyager con Promise, Australia. Chi sarà riuscito ad andare avanti nella manifestazione?

Finalisti Eurovision Song Contest 2023, chi sfiderà Marco Mengoni

Nella finalissima del 13 maggio 2023 sono presenti automaticamente già cinque nazioni, le cosiddette “Big Five”: Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Ucraina (vincitrice lo scorso anno), per un totale di 26 paesi. Nella prima semifinale hanno passato il turno Cechia, Croazia, Finlandia, Israele, Moldavia, Norvegia, Portogallo, Serbia, Svezia e Svizzera.

Chi sono i finalisti