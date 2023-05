Eurovision 2023, cosa vince il vincitore? Tutti i premi

Eurovision 2023. Ci siamo, ormai manca poco, e in questa settimana vi abbiamo tenuto compagnia con tantissimi articoli di approfondimento sulla materia: i Paesi in gara, il regolamento, le date, il televoto e molto altro ancora. Ma c’è ancora ancora una domanda a cui non abbiamo risposto: cosa si vince all’Eurovision 2023 e qual è il montepremi per il vincitore? In questo articolo tutte curiosità in merito, continuate a leggere!

Eurovision 2023, perché Marco Mengoni canta solo in finale? Scaletta esibizioni

Eurovision 2023: cosa va al vincitore?

Le domande sono assolutamente lecite, fondamentali, anche perché siamo giunti finalmente al momento più importante della 67esima edizione della kermesse canora che quest’anno si sta svolgendo a Liverpool. Durante tutti questi anni di appuntamenti, i premi per i vincitori sono decisamente cambiati, e non di poco. Ad esempio, a partire dal 2018 il vincitore dell’Eurovision Song Contest si porta a casa, come premio della sua vittoria memorabile, l’ormai rinomato microfono di vetro. Un design personalizzato e creato ad hoc proprio per il festival più importante d’Europa.

Un pezzo d’arte unico

In questa innovativa edizione dell’Eurovision 2023 saranno ben 37 i Paesi che si sfideranno con l’obiettivo di riuscire a conquistare l’ambito trofeo del festival. Di cosa si tratta? Come anticipato, è un pezzo d’arte contemporanea unico al mondo, con la forma di un classico microfono ma dal vetro trasparente con dettagli sabbiati e dipinti con estrema minuzia. Un premio realizzato da Kjell Engman (1946) di Kosta Boda che ha lavorato come artista del vetro per trent’anni, e che proprio negli ultimi anni si è dedicato al vetro artistico.

Nessun montepremi in denaro

Dunque, diversamente dalle vostre aspettative, il vincitore dell’Eurovision contest non guadagna niente, e non ottiene alcun montepremi in denaro: “Il vincitore si esibirà ancora una volta e porterà a casa l’iconico trofeo del microfono di vetro. Il paese vincitore avrà tradizionalmente l’onore di ospitare il prossimo Eurovision Song Contest” – precisano da Eurovision. Tuttavia, non sempre i soldi contano, ma anche la gloria, il riconoscimento e l’aver portato il proprio Paese alla vittoria tanto ambita.