Eurovision 2023, chi vincerà? Chi sono i favoriti, quote scommesse e pronostici

Sta per prendere il via l’Eurovisioni Song Contest, quest’anno alla sua 67esima edizione, è già in tanti si chiedono chi sarà ad aggiudicarsi la vittoria in questa kermesse canora. Intanto resta l’attesa per l’esibizione di Marco Mengoni che, però, salirà sul palco sabato sera, ma già nella serata di oggi l’Italia potrà seguire con un certo interesse la prima semifinale di Eurovision 2023. Nella serata di apertura della kermesse debutterà, infatti, Alessandra Mele, la cantante ligure con madre norvegese che farà da portabandiera proprio alla Norvegia.

Cosa prevedono i bookmaker

La sua “Queen of Kings” apre nel quintetto di testa le previsioni dei bookmaker: sul tabellone del vincente, si va da quota 10 su Planetwin365 al 20 di Stanleybet.it, in entrambi i casi davanti a Mengoni. Il cantante di Ronciglione è al momento snobbato a 25 volte la posta, mentre davanti a tutti vola la svedese Loreen a 1,80 su William Hill, davanti al rapper finlandese Käärijä (3,25). A chiudere il podio è invece il duo ucraino Tvorchi e la rappresentante francese La Zarra, tutti a 9. Prima di Mengoni anche la spagnola Blanca Paloma (14); tra i paesi alle spalle dell’Italia troviamo Israele (23), Austria (28) e Regno Unito (46).

Cambiano le previsioni inziali e ora la favorita diventa la Svezia

Se fino a marzo scorso non sembravano esserci dubbi circa un podio che vedeva sul gradino più alto la Norvegia, seguita da Spagna e Ucraina, ora le previsioni sembrano essere cambiante in favore di Loreen, popstar in gara per la Svezia e già vincitrice dell’Eurovision nel 2012 con il brano Euphoria.

Volendo ricordare la storia dell’evento, allora bisogna sottolineare che ad aver ottenuto il maggior numero di vittorie è stata l’Irlanda, che dalla nascita della manifestazione è salita sul gradino più alto del podio per ben 7 volte, a differenza del Portogallo che è, invece, il paese con la più lunga storia nel concorso senza una vittoria.