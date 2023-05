A che ora inizia stasera l’Eurovision 2023? Dove seguirlo in diretta tv (e streaming)

Eurovision 2023. Manca ormai poco alla prima puntata del contest musicale che prenderà il via stasera, martedì 9 maggio. Una rassegna musicale con cantanti in gara, tanti ospiti ed esibizioni. Ma andiamo a scoprire qualcosa di più su questo evento? Quanto dura? Chi sono i cantanti in gara?

Quanti sono gli appuntamenti previsti

Sono tre le serate previste, due semifinali e una finalissima. E la puntata di stasera andrà in onda alle 21, con un’anteprima alle 20 e 15. Ma solo dopo il telegiornale si leverà il sipario sulla manifestazione che darà il via alle esibizioni. La trasmissione andrà in onda per i primi due appuntamenti in diretta su Rai 2 e solo la finalissima si svolgerà in diretta su Rai 1. Anche l’Italia sarà rappresentata al concorso, grazie alla partecipazione del vincitore del festival di Sanremo, Marco Mengoni. Ora non resta che sapere quando verranno trasmessi gli altri due appuntamenti con la kermesse…

Quando si terranno

Il primo è previsto per stasera, mentre gli altri due sono stati fissati per giovedì 11 e sabato 13 maggio, alla Liverpool Arena nel Regno Unito. Le prime due puntate saranno utili a stabilire quali saranno i cantanti che conquisteranno un posto in finale. Solo il 13 maggio i finalisti si contenderanno il primato della manifestazione. Il programma prevede che oggi 9 maggio a partire dalle 21, sono 15 i paesi in gara; nel corso della seconda puntata saranno 16 i paesi che si contenderanno un posto in finale. Il 13 maggio, invece, si terrà la finale e sono 6 i cantanti che si contenderanno l’Eurovision Song Contest.

Chi sono le Big Five

Il regolamento della manifestazione prevede che le cinque nazioni che hanno supportato economicamente l’evento possano avere garantito l’accesso in finale ai loro esponenti in gara. Si tratta delle Big Five: Italia, Germania, Regno Unito, Francia, Spagna.

(Francia) La Zarra con la canzone Évidemment, (Germania) Lord of the Lost con la canzone Blood & glitter, (Italia) Marco Mengoni con la canzone Due vite, (Spagna) Blanca Paloma con la canzone Eaea, (Regno Unito) Mae Muller con la canzone I wrote a song, (Ucraina) TVORCHI con la canzone Heart of steel.

Cantanti della prima serata

Cantanti della prima serata saranno: Norvegia: Alessandra con la canzone Queen of Kings, Malta: The Busker con la canzone Dance (Our Own Party), Serbia: Luke Black con la canzone Samo mi se spava, Lituania: Monika Lynkite con la canzone Stay, Portogallo: Mimicat con la canzone Ai coracao, Irlanda: Wild Youth con la canzone We are one, Croazia: Let 3 con la canzone Mama šč!, Svizzera: Remo Forrer con la canzone Watergun, Israele: Noa Kirel con la canzone Unicorn, Moldavia: Pasha Parfeni con la canzone Soarele si luna, Svezia: Loreen con la canzone Tattoo, Azerbaigian: TuralTuranX con la canzone Tell me more, Repubblica Ceca: Vesna con la canzone My sister’s crown, Paesi Bassi: Mia Nicolai & Dian Cooper con la canzone Burning Daylight e Finlandia: Kaarija con la canzone Cha cha cha.

Cantanti della seconda serata

Cantanti seconda serata saranno: Danimarca: Reiley con la canzone Breaking my heart, Armenia: Brunette con la canzone Future lover, Romania: Theodor Andrei con la canzone D.G.T. (Off and on), Estonia: ALIKA con la canzone Bridges, Belgio: Gustaph con la canzone Because of you, Cipro: Andrew Lambrou con la canzone Break a broken heart, Islanda: Diljá con la canzone Power, Grecia: Victor Vernicos con la canzone What they say, Polonia: BLANKA con la canzone Solo, Slovenia: Joker Out con la canzone Carpe diem, Georgia: Iru con la canzone Echo, San Marino: Piqued Jacks con la canzone Like an animal, Austria: Teya & Salena con la canzone Who the hell is Edgar?, Albania: Albina & Familja Kelmendi con la canzone Duje, Lituania: Monika Linkyte con la canzone Stay, Australia: Voyager con la canzone Promise.