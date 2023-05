Eurovision 2023, scaletta semifinale stasera 9 maggio 2023: chi canterà e il programma completo

Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso è arrivato: questa sera andrà in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest. Ebbene sì, dopo il Turquoise Carpet e la lunga sfilata delle 37 nazioni in gara fino alla St. George Hall, alla Liverpool Arena è tutto pronto per la prima delle semifinali di Eurovision Song Contest 2023. E stasera, martedì 9 maggio alle 21 su Rai 2, sarà anche la prima occasione per vedere sul palco il nostro portabandiera Marco Mengoni che porterà a Liverpool una versione unica e riarrangiata di “Due Vite”, il brano vincitore della passata edizione del Festival di Sanremo.

Fuori concorso, come si legge sul comunicato ufficiale, verrà trasmesso un estratto di circa un minuto dell’esibizione di Marco Mengoni. E L’Italia, proprio come le altre Big Five tra cui la Spagna, la Francia, la Germania, l’Inghilterra più, quest’anno l’Ucraina, in qualità di vincitrice uscente della edizione dello scorso anno a Torino, entra di diritto nella finale del 13 maggio.

Quali sono i paesi partecipanti della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, la scaletta di stasera

Ma cerchiamo di fare chiarezza e di capire quali saranno i paesi della prima semifinale, chi farà quasi da portavoce e salirà sul palco. In gara, martedì 9 maggio, ci saranno 15 nazioni, e l’esibizione di ogni artista sarà preceduta da una postcard: le cartoline di quest’anno utilizzano una rivoluzionaria tecnologia di ripresa a 360 gradi con droni per portare gli spettatori in un sorprendente viaggio in tutto il mondo, mostrando le nazioni dell’Eurovision e i loro musicisti in un modo mai visto prima. Nella prima parte si esibiranno:

Queen of Kings con Alessandra, Norvegia

The Busker con Dance (Our Own Party) Marta

Luke Black con Sami Mi Se Spava, Serbia

Sudden Lights con Aija, Lettonia

Mimicat con Ai Coracao, Portogallo

Wild Youth con We are One, Irlanda

Let 3 con Mama SC Croazia.

Nella seconda parte, invece, vedremo sul palco:

Remo Forrer con Watergun, Svizzera

Noa Kirel con Unicorn, Israele

Pasha Parfeni con Soarele si Luna, Moldavia

Loreen con Tattoo, Svezia

Tural TuranX con Tell me more, Azerbaijan

Vesna con My Sister’s Crown, Repubblica Ceca

Mia Nicolai & Diona Cooper con Burning Lights, Paesi Bassi

Kaarrija con Cha Cha Cha, Finlandia.

Ospiti e dove vedere l’Eurovision su Rai 2

Ospite della prima semifinale Rita Ora, la superstar che porterà sul palco di Liverpool alcuni dei suoi più grandi successi. Vi ricordiamo, però, che la semifinale di stasera si potrà seguire anche su Rai 2: alla conduzione Mara Maionchi e Gabriele Corsi. La semifinale sarà preceduta alle 20.13 sempre su Rai 2, da una anteprima che farà da proscenio anche all’esordio dei due conduttori. Dopo un lungo viaggio iniziato a Torino, sede della precedente edizione di Eurovision, la nuova “effervescente” coppia approderà finalmente a Liverpool alla ricerca di miti e leggende musicali.

Come votare, televoto Eurovision Song Contest 2023

Come sempre, sarà il pubblico, attraverso il televoto, a decidere quali Paesi approderanno alla finale di sabato. Il pubblico italiano potrà televotare solo nella semifinale di stasera e nella finale, in cui scenderà in campo anche un supergiuria di 5 componenti. Solo 10 paesi tra quelli in gara in ogni semifinale saranno poi ammessi alla finalissima di sabato 13 maggio, in onda alle 21.00 su Rai 1.