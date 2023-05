Eurovision 2023, quando e a che ora ci sarà l’esibizione di Marco Mengoni? Scaletta cantanti

Anche se non parte tra i favoriti per la vittoria dell’Eurovision 2023, almeno in Italia c’è grande attesa per l’esibizione di Marco Mengoni. Da quello che sappiamo, già da diversi giorni il cantante di Viterbo sta provando il proprio brano rivisitato “Due Vite ” sul palco di Liverpool. Marco sa che le possibilità di vittoria sono minime ma non impossibili, giocando un ruolo prevalentemente da outsider all’interno della manifestazione canora europea.

Quando canterà Marco Mengoni all’Eurovision 2023?

L’esibizione di Marco Mengoni avverrà direttamente nella giornata di sabato 13 maggio 2023, con il cantante che accederà direttamente alla fase finale della kermesse canora. Come menzionato dal regolamento della manifestazione, i cinque Paesi più incisivi sul mercato discografico hanno accesso diretto alla Finale. Oltre l’Italia, quindi, troveremo Francia, Germania, Spagna e Gran Bretagna. A queste, si unirà poi un sesto Paese, ovvero lo Stato vincente dell’ultima edizione della gara canora europea. Accederà quindi direttamente alla Finale anche l’Ucraina, che lo scorso anno vinse grazie al gruppo Kalush Orchestra.

Che scaletta verrà rispettata nella gara canora?

Su chi salirà sul palco per primo, non c’è ancora molta certezza. Quel che sono sicure, al contrario, sono le composizioni delle Semifinali, che si svolgeranno tra nelle giornate del 9 e 11 maggio 2023. Nella giornata di martedì 9 maggio 2023, si svolgerà la prima Semifinale, che vedrà impegnati i seguenti Paesi in gara: Serbia, Lettonia, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Croazia, Malta, Svezia, Moldavia, Svizzera, Israele, Paesi Bassi, Finlandia, Azerbaigian e Repubblica Ceca. La seconda Semifinale, invece, si svolgerà nella giornata di giovedì 11 marzo 2023. Qui prenderanno parte i cantanti provenienti da Armenia, Cipro, Romania, Danimarca, Belgio, Islanda, Grecia, Estonia, Albania, Australia, Austria, Lituania, San Marino, Slovenia, Georgia e Polonia. Come ribadito in precedenza, la finale sarà prevista per sabato 13 maggio 2023, con la trasmissione della competizione che – anche per l’esibizione italiana di Marco Mengoni – verrà mandata in prima serata su Rai 1.