Televoto Eurovision Song Contest 2023: come votare e quando può farlo l’Italia

Eurovision Song Contest 2023. Come del resto era stato annunciato nel mese di novembre scorso, ecco che l’Eurovision Song Contest 2023 subirà alcune importanti modifiche sul fronte del sistema di voto. Ecco tutte le novità per rimanere sempre aggiornati, continuate a leggere l’articolo!

Eurovision 2023, quando e a che ora ci sarà l’esibizione di Marco Mengoni? Scaletta cantanti

Televoto Eurovision Song Contest 2023: le novità di quest’anno

Nel dettaglio, dunque, a partire proprio dall’edizione di quest’anno 2023, tutti i Paesi che si qualificheranno alle due due semifinali saranno decisi esclusivamente in base al televoto. Per quanto riguarda, invece, il gran Finale, il voto delle giurie sarà combinato con quello derivante dal televoto del pubblico, come da tradizione consolidata. Per la primissima volta, inoltre, avranno accesso al televoto anche i telespettatori che appartengono ai Paesi che non partecipano al concorso. Ma come fare per poter votare le proprie canzoni preferite per questo nuovo ed avvincente appuntamento con l’Eurovision Song Contest 2023? Scopriamolo insieme!

Il televoto del pubblico: come funziona

Dunque, veniamo al sodo: tutti i telespettatori, sia dei Paesi partecipanti sia non, potranno votare tranquillamente e comodamente grazie all’app ufficiale dell’Eurovision, oppure direttamente sul sito www.esc.vote, ovvero la nuova piattaforma di voto per l’Eurovision Song Contest. Una volta effettuato l’accesso, poi, sia l’app che il sito ufficiale forniranno in automatico il metodo di voto corretto per tutti i paesi idonei. Invece, solamente per coloro che seguiranno lo show dai Paesi partecipanti, sarà possibile esprimere il proprio voto per telefono e/o SMS. I numeri pertinenti da impiegare per le votazioni, verranno visualizzati sullo schermo da ciascuna emittente partecipante e su www.esc.vote.

Votazioni nelle semifinali: le novità

Differentemente dagli altri anni, il risultato delle due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2023 sarà completamente affidato – in modo esclusivo – al popolo, e cioè al pubblico da casa. Insomma, gli spettatori dei 15 Paesi che si ritroveranno in sfida alla Prima Semifinale, tanto attesa, dell’Eurovision 2023 potranno votare insieme a tre dei paesi prequalificati per la Finale: Francia, Germania e Italia. Allo stesso modo, per la Seconda Semifinale, gli spettatori dei 16 Paesi che vi parteciperanno, potranno votare insieme a tre dei paesi prequalificati per la Finale: Spagna, Ucraina e Regno Unito.