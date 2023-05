Eurovision 2023, dove vederlo in tv: date, orari, cantanti in gara e scaletta

Sale il sipario sull’Eurovision Song Contest 2023 stasera, martedì 9 maggio. Si tratterà della serata di debutto per la kermesse canora che si terrà nella Liverpool Arena. Stasera sarà la volta delle prime 15 esibizioni, tra le 37 in gara nei tre giorni di evento: due semifinali e una finalissima.

Oggi la prima semifinale, poi altri due appuntamenti

Dopo la serata di oggi, gli altri due appuntamenti sono fissati per giovedì 11 maggio e sabato 13 maggio. In tanti si chiedono quale sarà la scaletta della puntata di oggi, ma soprattutto quando potremo assistere all’esibizione del vincitore del Festival di Sanremo, Marco Mengoni.

Quella di quest’anno è la 67esima edizione dell’Eurovision Song Conteste quest’anno si sarebbe dovuta svolgere in Ucraina, Paese vincitore della scorsa edizione. Purtroppo, per ovvi motivi, la manifestazione musicale non si può svolgere su territorio ucraino e perciò si terrà a Liverpool. Lo show verrà condotta dai cantanti di nazionalità inglese e ucraina Graham Norton, Hannah Waddingham, Alesha Dixon e Julia Sanina, mentre a rappresentare l’Italia ci saranno Gabriele Corsi, al suo terzo Eurovision, e Mara Maionchi.

Chi parteciperà alla finale

Le Big 5, le cinque nazioni che hanno contribuito in termini economici alla realizzazione dell’evento – Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito ma anche Ucraina, sesto Paese direttamene qualificato alla Grand Final in quanto appunto nazione vincitrice dello scorso anno – acquistano di diritto un posto in finale, mentre le prime due semifinali decreteranno le venti nazioni che potranno accedere alla finale di sabato 13 maggio.

Quali sono i cantanti che si esibiranno stasera

Oggi toccherà a: