A che ora inizia oggi il daytime di Amici 22 su Canale 5? Le anticipazioni

Amici va in vacanza per Natale…ma non da oggi. Sì perchè se Uomini e Donne ha pensato bene di fermarsi e quella di ieri è stata l’ultima puntata del 2022, il daytime di Amici terrà compagnia al pubblico anche oggi e domani. Per concludere in bellezza la settimana. Poi, però, i talenti li rivedremo direttamente a gennaio, quando ricominceranno anche le puntate della domenica. Tra sfide, esibizioni, gare e serale che si avvicina.

Il daytime di Amici va in onda il 22 e il 23 dicembre 2022

Il daytime di Amici oggi e domani, a ridosso delle feste di Natale, va in onda. Ma a un orario diverso dal solito. Sì perché i ragazzi del talent show di Maria De Filippi, tra cantanti e ballerini, entreranno nelle case degli italiani a partire dalle 14.45, quindi prenderanno il posto di Uomini e Donne. E terranno compagnia al pubblico fino alle 15.20 circa, poi la linea passerà al Grande Fratello Vip. A quel reality che non conosce ferie e che andrà in onda anche nel giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre. E in diretta su Canale 5. Subito dopo il daytime del GF VIP, andrà in onda Un altro domani, poi alle 16.46 su Canale 5 verrà trasmesso il film The Winter Place, in prima tv.

Quando torna il pomeridiano di Amici dopo le feste

Ultimi due giorni, quindi, con il daytime di Amici. Poi l’appuntamento, come per Uomini e Donne, è a gennaio, sicuramente dopo l’Epifania. Anche se, al momento, una data certa ancora non c’è: bisognerà capire quando verrà registrata la puntata, quella che poi il pubblico vedrà in tv la domenica. Intanto, oggi tutto ripartirà da quello che è successo ieri, quindi da Megan e Gianmarco, che sembravano così vicini e che, invece, si sono allontanati. Un’altra coppia che ‘scoppia’ dopo il caso di Mattia e Maddalena? Chissà…