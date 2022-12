Uomini e Donne oggi giovedì 22 dicembre 2022 va in onda? La programmazione Mediaset per le feste

Uomini e Donne va in vacanza. I telespettatori, quelli che da sempre seguono il dating show di Canale 5, oggi dovranno fare a meno della trasmissione, di Maria De Filippi, che è la padrona indiscussa del programma, e di dame e cavalieri, che sono lì in studio per cercare l’amore. La domanda più frequente, infatti, è solo una: oggi andrà in onda Uomini e Donne? E se no, quando tornerà su Canale 5 a partire dalle 14.45?

Uomini e Donne si ferma per Natale

Dopo aver visto al centro dello studio Biagio, che sta continuando a corteggiare in modo spietato Paola, e Alessandro, nuovo cavaliere che ha stregato anche Gemma Galgani (e non solo), la domanda del pubblico di Canale 5 è solo una: oggi andrà in onda Uomini e Donne? Purtroppo no. La trasmissione di Maria De Filippi si ferma per le vacanze di Natale e quella di ieri è stata l’ultima puntata del 2022!

Il daytime di Amici al posto di Uomini e Donne

Ma i telespettatori non devono temere. Al posto di Uomini e Donne andrà in onda il daytime di Amici, che terrà compagnia al pubblico oggi e domani a partire dalle 14.45. E fino alle 15.20. Poi la settimana prossima su Canale 5 verranno trasmesse delle soap opera e film di successo.

Uomini e Donne fino a quando va in onda e quando torna dopo le feste di Natale? Date e anticipazioni

Quando torna Uomini e Donne a gennaio 2023

L’appuntamento con Uomini e Donne, quindi, è per gennaio, probabilmente il 9, subito dopo l’Epifania…che ogni festa porta via. Il mese, quindi, inizierà alla grande per i fan del dating show. Con nuove storie, nuovi racconti di vita e probabilmente con le scelte dei tronisti. Un po’ di pazienza, ma l’attesa sicuramente ne varrà la pena e chi segue, ormai da anni, il programma, lo sa bene. Tutto ruota attorno all’amore.