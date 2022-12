Uomini e Donne fino a quando va in onda e quando torna dopo le feste di Natale? Date e anticipazioni

Ultimi giorni di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Poi anche Maria De Filippi e tutta la sua squadra andranno in vacanza e si fermeranno per le feste di Natale. I telespettatori, quelli appassionati che da anni seguono la trasmissione, quindi dovranno fare a meno del programma, quello che tiene compagnia al pubblico ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45. Il Natale, come sempre, stravolge i palinsesti e l’appuntamento con Uomini e Donne è a gennaio: nuovo anno. E nuove storie di vita.

Fino a quando va in onda Uomini e Donne a dicembre 2022?

Uomini e Donne andrà in onda fino al 21 dicembre, poi si fermerà per le feste di Natale. E ritornerà in onda direttamente a gennaio, anche se la data ufficiale ancora non è stata resa nota. Probabilmente nel nuovo anno vedremo le scelte dei tronisti, ma ci saranno anche nuove dame e nuovi cavalieri del trono over pronti a regalare colpi di scena. E grandi emozioni. Tutti, d’altra parte, sono lì per cercare l’amore.

Come cambia la programmazione Mediaset per Natale

Ma non solo Uomini e Donne. Molti programmi di Canale 5 si fermeranno per le feste di Natale e i palinsesti, quelli tradizionali, saranno stravolti. Il 22 e il 23 dicembre, per esempio, al posto di Uomini e Donne andrà in onda il daytime di Amici, che terrà compagnia al pubblico fino alle 15.20 circa, quando poi la linea passerà al GF VIP. Si fermerà anche Barbara D’Urso: in realtà Pomeriggio Cinque è in pausa già da venerdì 16 dicembre e su Canale 5, in quella fascia oraria, prima e dopo Natale verranno trasmesse delle fiction, come Le ali della vita con Sabrina Ferilli.

Tutto, invece, ritornerà alla normalità a gennaio 2023, quando le feste saranno già (e purtroppo) un ricordo. Ritorneranno nei primi giorni del mese Uomini e Donne, il daytime di Amici (alle 16 circa) e Barbara D’Urso con il suo Pomeriggio 5.