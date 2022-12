Uomini e Donne, anticipazioni 20 dicembre 2022: Biagio e Armando, trono over o classico, cosa vedremo oggi

Consueto appuntamento con Uomini e Donne il dating show più famoso della televisione. Tornano anche oggi martedì 20 dicembre 2022 le storie d’amore del trono over e classico, come sempre sotto lo sguardo attento di Maria De’ Filippi. Ma cosa accadrà nella puntata di oggi? Cosa vedremo in studio e a quali colpi di scena assisteremo? Ecco allora tutte le anticipazioni.

Spoiler trono over oggi

In attesa della nuova registrazione ecco quali potrebbero essere alcuni spunti della puntata di oggi. Biagio Di Maro ha fatto recapitare una rosa in camerino a Paola unitamente ad una bottiglia. Un bel gesto che però non ha trovato la risposta sperata. Cristina ha invece sempre mostrato interesse per Armando Incarnato ma la (possibile) relazione sembra non essere pronta a decollare: lui l’accusa infatti di non aver mai fatto nulla se non “tirarsela”. Gianni Sperti e Tina Cipollari del resto confermano e non le credono più.

Anticipazioni trono classico Uomini e Donne

Per quanto riguarda il trono classico ancora non è stata presa alcuna scelta. Si è tornati a parlare però di Federico, rientrato dopo essere risultato positivo al Covid, protagonista di un’esterna con Vincenza. Lui le ha anche inviato una cartolina. In studio però ecco arrivare la reazione rabbiosa di Elena, dato che anche la ragazza aveva avuto un’esterna con lui.

La prossima registrazione

Stando alle anticipazioni fornite sulle stories Instagram dalla pagina Uominiedonneclassicoeover di Lorenzo Pugnaloni, che nei giorni scorsi ha lanciato le news sopra riportate, la prossima giornata di registrazioni sarà quella di domani mercoledì 21 dicembre 2022. Ma cosa accadrà? Si arriverà a qualche scelta? Quali colpi di scena ci attendono? Per saperlo non ci resta che guardare le prossime puntata di Uomini e Donne su Canale 5 come sempre in onda ogni giorno dalle 14.45.