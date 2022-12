Uomini e Donne, anticipazioni 19 dicembre 2022: ultime news su Riccardo e Biagio, le esterne di Federico Dainese, trono over o classico oggi

Uomini e Donne continua a tenere il suo pubblico con il fiato sospeso. Tanta l’attenzione sulle storie nate nel dating show più seguito di Canale 5. Cosa succederà in questa nuova puntata? Quali saranno le novità nel Trono classico? E nell’over? Andiamo subito a scoprire alcune anticipazione sulla trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Cosa succede nel Trono Classico

Nel Trono classico non ci sono grandi novità per quanto riguarda Federico Nicotera e Lavinia, mentre continua a tenere alto l’interesse Federico Dainese che ha fatto ritorno negli studi di Canale 5 dopo essere stato costretto a casa dal Covid. L’esterna con Vincenza è andata benissimo, un’uscita di successo che ha provocato l’ira di Elena che ha avuto anche discussioni con Dainese con il quale era andata in esterna. Niente di nuovo, invece, per Federico, Lavinia, Carola Carpanelli e Alice Barisciani.

Trono over

Novità anche nel Trono over dove Riccardo Guarnieri è andato a trovare sotto casa Gloria Nicoletti che, però, non è scesa dichiarando di avere altri impegni. Niente di nuovo per Pinuccia Della Giovanna, cacciata in una delle ultime puntate dalla conduttrice, perché non lasciava in pace Alessandro Rausa. Gemma Galgani, invece, sembra avere un nuovo interesse, un ballo con un 52enne di nome Alessandro sembra far ben sperare…

Tra Gemma e Mario cosa è successo?

Sempre al centro dei riflettori Gemma che ha ricevuto una lettera di scuse da Mario, messo all’indice per aver cercato di scusarsi anche sui social. Tra i due non sembra essere scoccata la scintilla. Non si sa se dopo natale Mario tornerà in trasmissione visto che Maria lo ha invitato a riflettere e valutare se fare ritorno o meno.

Paola, a sorpresa, ha ricevuto una bottiglia e una rosa da Biagio Di Maro. Purtroppo, però, la dama non nutre interesse per il suo pretendente. Cristina Tenuta ha ricevuto una proposta da un nuovo cavaliere, ma la donna ha manifestato disinteresse essendo ancora coinvolta con Armando Incarnato, seppure lei lo accusa di non aver mai manifestato concretamente il suo interesse.

Luca e Armando si scontrano in trasmissione

Luca e Antonella Perini si frequentano da un mese, vengono chiamati nel centro dello studio dalla De Filippi, ma tra una chiacchierata e un’altra nasce un’accesa discussione tra Luca e Armando. Uno scontro sedato da Maria. Per quanto l’occasione è stata buona per Armando che ha dichiarato di non riuscire a pensare ad altri che ad Antonella. La conduttrice quasi a voler mettere sale sulla ferita ha chiesto a Luca se è innamorato di Antonella e l’uomo afferma: “Sono sulla buona strada”. Insomma tante novità nella puntata di Uomini e Donne, programma nel quale tra lacrime, dolore, scontri e polemiche nascono nuovi amori.