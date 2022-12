Mario, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma a Uomini e Donne: età, lavoro

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Al centro dello studio Gemma Galgani, una delle dame più discusse e chiacchierate di sempre, che ha deciso di conoscere meglio un nuovo cavaliere. Un nuovo volto della trasmissione: sarà la volta buona? Ci saranno le immancabili ‘frecciatine’ e commenti pungenti dell’opinionista Tina Cipollari?

Cosa sappiamo sul nuovo corteggiatore di Gemma Galgani

“Lui è una persona energica, piena di iniziativa” – ha detto Gemma Galgani. La dama, infatti, è rimasta molto colpita dal cavaliere. Tra i due la complicità non manca: i due sono usciti insieme in esterna, hanno bevuto un thè e tra un pasticcino e l’altro il feeling è stato visibile a tutti. L’uomo, che sembra dall’accento provenire dal Sud, è anche nonno. E sono stati i suoi nipotini a indirizzarlo verso Gemma: a loro, ma a lui, la dama di Torino piace tanto.

Tutto su di lui

Mario è pugliese, ha 74 anni, si mantiene in forma. E vive vicino Gallipoli, dove trascorre tutte le sue estati. Ha una barca, un motoscafo: ama il mare.

L’esterna insieme

“Mi piace sfiorare la pelle di una donna, soprattutto quando una persona ti prende” – ha detto Mario durante l’esterna con Gemma. Si tratta di un cavaliere elegante, molto signorile, ‘pieno di premure e attenzioni’, ha detto la dama di Torino. Tra i due ci sono stati tanti abbracci e carezze. Mario, che ha 74 anni, è molto attratto da Gemma: “Già lo sa, la cosa più bella è essere attratto da una donna per condividere emozioni, passioni, amicizia. E poi dopo non si sa”. Mario, stando a quanto ha raccontato, è un professore: ha parlato di allievi e del bel rapporto con loro. Ha raccontato di essere un uomo passionale, di tenere molto al fisico: fa tanto sport e si mantiene in forma. Mario è vedova da molti anni, ha avuto tante convivenze dopo quel lutto. E ora ha deciso di conoscere meglio Gemma: sarà l’uomo adatto a lei?