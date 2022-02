A che ora inizia Sanremo 2022: orario di inizio e fine delle serate del Festival

Il giorno tanto atteso è arrivato, mancano pochissime ore e finalmente su Rai 1 debutterà la 72esima edizione del Festival di Sanremo, che vedrà alla conduzione sul palco dell’Ariston per la terza volta consecutiva Amadeus. Con lui, in ogni serata, ci saranno cinque donne, cinque attrici e grandi protagoniste del mondo dello spettacolo italiano (e non solo). Ma a che ora inizia? E dove vedere la diretta o le repliche? Scopriamolo insieme!

Leggi anche: Scommesse Sanremo 2022, sondaggi, quote e pronostici: tra i cantanti favoriti Mahmood-Blanco ed Elisa

A che ora inizia Sanremo 2022?

Il Festival di Sanremo 2022 terrà compagnia al pubblico per ben 5 serate: dal debutto del 1 febbraio alla finale di sabato 5, quando verrà decretato il vincitore. Il Festival, che sarà lunghissimo, prenderà il via subito dopo il Prima Festival (condotto da Paola Di Benedetto, Roberta Capua e Ciro Priello), quindi intorno alle 20.45 per tantissime ore di diretta insieme ad Amadeus, ai big in gara e agli ospiti!

Leggi anche: Regolamento Sanremo 2022, come funzionano le votazioni nelle cinque serate: televoto, giuria demoscopica e giornalisti

Come guardare Sanremo all’estero e dove vedere le repliche

Sanremo si può guardare sì in diretta tv su Rai 1, ma anche in streaming: basta sintonizzarsi su Rai Play, mentre chi vuole seguire la kermesse musicale dall’estero potrà fare affidamento alla diretta in Mondovisione. Rai Play, lo ricordiamo, è facile da usare: tramite computer o tramite smartphone con l’app disponibile anche per le Smart Tv. Per chi è all’estero e non si vuole perdere l’appuntamento, la tradizione tutta italiana, bisognerà fare affidamento a Tivùsat, la piattaforma satellitare che consente di visionare i canali del digitale terrestre in HD e 4K da altri Paesi.

Sanremo 2022 in radio: dove ascoltarlo

Tv, streaming, ma anche radio. Il Festival si potrà seguire sintonizzandosi su Radio 2, anche online.