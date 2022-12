A che ora inizia stasera Ballando con le Stelle? Anticipazioni della prima finale di sabato 17 dicembre 2022

L’attesa è finita perché questa sera, sabato 17 dicembre, dopo un po’ di giorni di stop per via dei Mondiali in Qatar e quei palinsesti stravolti, andrà in onda la prima e imperdibile finale di Ballando con le Stelle, lo show che sta appassionando, ormai da anni, migliaia e migliaia di telespettatori. Le coppie, quelle rimaste in gara, si giocheranno il tutto per tutto e cercheranno di superare anche questo step per arrivare alla finale, quella in programma venerdì 23 dicembre.

Orario di stasera di Ballando con le Stelle

Dopo le giornate di stop e quelle puntate andate in onda alle 22 (eccezionalmente), stasera torna Ballando con le Stelle. E tutto torna alla normalità. Lo show del sabato sera di Rai 1, infatti, andrà in onda a partire dalle 20.35 circa, subito dopo il TG1: alla fine della puntata, che durerà molto, come sempre verrà stilata la classifica. E verranno decretate le coppie finaliste, quelle che venerdì 23 dicembre ritorneranno in pista per l’ultima volta.

Ballando con le Stelle, anticipazioni prima finale 17 dicembre 2022: coppie in gara, ospiti e classifica di stasera

Quali sono le coppie in gara

Le coppie in gara, quelle che sono arrivate alla prima finale di Ballando con le Stelle, sono:

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Rosanna Banfi e Simone Casula

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Gabriel Garko e Giada Lini

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Alessandro Egger e Tove Villfor

Ma ci sono anche quelle a bordo ‘pista’, quelle eliminate, che questa sera possono essere ripescate. Chissà…Nulla è ancora deciso!

Quando va in onda la finale e dove vedere le repliche

La finale di Ballando con le Stelle andrà in onda venerdì 23 dicembre, sempre a partire dalle 20.35. E su Rai 1. Tutte le repliche, lo ricordiamo, sono disponibili in streaming e gratuitamente sul portale Rai Play. Ma siete pronti per conoscere i nomi delle coppie finaliste? Tra un passo di salsa, uno di tango e le improvvisazioni, che sicuramente non mancheranno, Ballando con le Stelle vi aspetta stasera.