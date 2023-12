A Chi l’ha visto? stasera il caso del Verano e di Liliana Resinovich: le anticipazioni

Torna come ogni mercoledì sera l’appuntamento in prima serata su Rai 3 con le inchieste di Chi l’ha visto? Ma cosa vedremo in tv? Ecco le storie e i casi della puntata del 13 dicembre 2023.

Chi L’ha Visto è uno specchio sul mondo. Un’alternativa alla versione dei fatti proposta fino al giorno prima. La cronaca nera in Italia è di grande impatto: il programma più longevo di Raitre, condotto da Federica Sciarelli, analizza e scandaglia la parte più profonda dei casi irrisolti o di vecchie vicende per riportare in auge alcune situazioni magari poco note ai più.

La trasmissione ci porterà stasera dentro due vicende tra le più controverse degli ultimi anni, con documenti e racconti inediti. In particolare si tornerà a parlare di Liliana Resinovich a due anni esatti dalla sua scomparsa e del caso del Verano. Ancora oggi, a questo proposito, ci sono domande che attendono una risposta: quali saranno dunque i nuovi elementi emersi? Dopodiché ci sarà il consueto spazio di approfondimento dedicato alle persone scomparse con gli appelli e le testimonianze di familiari e amici.

Anticipazioni Chi l’ha visto? Cosa vedremo nella puntata di oggi

A due anni esatti dalla scomparsa di Liliana Resinovich, “Chi l’ha visto?” torna a occuparsi come detto del caso con documenti inediti. Il Gip ha deciso nuovi accertamenti sul corpo e sui movimenti delle persone a lei vicine: a quali domande non aveva risposto la Procura? In diretta con Federica Sciarelli, il fratello Sergio e la cugina Silvia.

Obiettivo, inoltre, sul mistero del caso del Verano: l’uomo che cercava tra le donne morte la sua anima gemella e quello che ha rubato la tomba della giovane Ketty Skerl sono la stessa persona?

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.