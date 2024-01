A Verissimo l’ex cantante di Amici: chi sono gli ospiti di sabato 13 e domenica 14 gennaio

Torna il weekend e con esso l’immancabile appuntamento con il salotto di Verissimo. Domani e dopodomani due puntate assolutamente da non perdere (in aggiornamento).

Dopo le feste si torna alla normalità, anche per i programmi tv. E’ questo il caso anche di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin ogni fine settimana. Domenica scorsa è andata in onda la prima, vera puntata di questo 2024: e adesso tutto è pronto per altri due appuntamenti completamente inediti.

Intanto partiamo con le anticipazioni: in attesa dell’elenco completo dei personaggi che animeranno il salotto di Verissimo possiamo dirvi che ci sarà la presenza di un cantante che in passato ha fatto parte della scuola di Amici. Dopodiché, anche con il nuovo anno, ci sarà spazio per i protagonisti della fiction Terra Amara. Rompiamo gli indugi allora e scopriamo tutti gli ospiti di questo weekend.

Anticipazioni Verissimo, gli ospiti di sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024

Spettacolo, musica, cinema e tv. Ma anche i personaggi sempre al centro del gossip. Le storie di vita di VIP e personaggi famosi di cui il pubblico vuole sapere vita professionale ma soprattutto privata. Di seguito l’elenco degli ospiti di questo weekend a Verissimo.

Sabato

Alex Wyse

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

e Da Terra Amara Murat Unalmis

In aggiornamento

Domenica

In aggiornamento

A Verissimo il cantante ex Amici Alex Wyse

Sicuramente tra gli ospiti più attesi ci sarà lui, Alex Wyse, un passato da allievo della scuola di Amici che presto, per inciso, tornerà con l’attesissimo serale della nuova edizione. Ma cosa sappiamo sul suo conto? E’ nato a Turate, in provincia di Como.

Il suo vero nome è Alessandro Rina: trasferitosi a Londra per seguire la sua passione, la musica, nel 2022 ha raggiunto la finale di Amici. Al suo attivo vanta oltre 60 milioni di streaming sulle piattaforme digitale. Da poco è uscito il suo ultimo singolo: s’intitola La mia canzone per te.