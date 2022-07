Achille Lauro, stasera il concerto a Roma: biglietti e scaletta di martedì 12 luglio 2022

Tutto pronto per il concerto attesissimo di Achille Lauro, il cantante che questa sera sarà nella Capitale, all’ippodromo delle Capannelle, dove da settimane sta andando in scena il noto ‘Rock in Roma’. Ma ecco tutte le informazioni, dall’acquisto dei biglietti (che sono ancora disponibili) alla scaletta di stasera.

Dove acquistare i biglietti per il concerto di stasera di Achille Lauro

Non bisogna disperarsi perché i biglietti per il concerto di stasera di Achille Lauro, nonostante manchino davvero poche ore, sono ancora disponibili sul sito Ticket One. Ecco i prezzi dei biglietti:

posti nel Pit C a 35 euro

posti nel Pit B a 45 euro

La scaletta con le canzoni

Salvo cambiamenti, questa dovrebbe essere la scaletta di stasera per il concerto di Achille Lauro: